У Хмельницькому в річці стався масовий мор риби
Київ • УНН
У Хмельницькому в річці Плоска зафіксовано масову загибель риби. Потенційне місце вкиду хімічних речовин виявлено, правоохоронні органи повідомлені.
У Хмельницькому в річці Плоска зафіксували масову загибель риби. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук у Facebook, пише УНН.
Мушу поділитися досить неприємною екологічною новиною, яка стосується річки Плоска. Сьогодні о 6 годині ранку наше управління екології виявило загибель риби в річці Плоска у досить таких великих масштабах. Ми вже пройшли велику частину річки і виявили потенційне місце вкиду або витоку якихось хімічних речовин
"Ми написали заяву у правоохоронні органи, готуємо надати всю інформацію. Спільно з Держекоінспекцією уже відібрано аналізи води по всій течії річки, і відповідно будемо чекати на результати аналізів", - зазначив він.
При цьому заступник мера зауважив, що попередні аналізи води кілька днів тому "не свідчили про поганий стан річки".
Наразі очікують результатів розслідування.
