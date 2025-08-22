У Хмельницькому в річці стався масовий мор риби

$41.220.16
Ексклюзив
13:07 • 1394 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
12:16 • 3140 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
11:30 • 10949 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:01 • 13175 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
09:34 • 10611 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
08:26 • 11941 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
07:36 • 10691 перегляди
Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс Президента
22 серпня, 05:52 • 13090 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26 • 22319 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24 • 44866 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Кім Чен Ин нагородив солдатів КНДР, які воювали за росію в Україні22 серпня, 04:16
Втрати росіян за добу 21 серпня: 790 солдатів та 33 крилаті ракети22 серпня, 04:29
Уже 21 постраждалий від атаки рф у Мукачеві, пожежу досі не загасилиVideo22 серпня, 05:44
На Херсонщині російські військові спалюють техніку, щоб не штурмувати позиції ЗСУ - "АТЕШ"PhotoVideo08:13
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 10:17
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
13:07
Ексклюзив
13:07 • 1394 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:30
Ексклюзив
11:30 • 10949 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
11:01
Ексклюзив
11:01 • 13175 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?21 серпня, 14:24
Початок осіннього сезону: що потрібно встигнути зробити на городі та в саду21 серпня, 14:05
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Марк Рютте
Кая Каллас
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Угорщина
Хмельницька область
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні13:10
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto11:46
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 10:17
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Лікарські засоби
The New York Times
TikTok

У Хмельницькому в річці стався масовий мор риби

Київ • УНН

 • 722 перегляди

У Хмельницькому в річці Плоска зафіксовано масову загибель риби. Потенційне місце вкиду хімічних речовин виявлено, правоохоронні органи повідомлені.

У Хмельницькому в річці стався масовий мор риби

У Хмельницькому в річці Плоска зафіксували масову загибель риби. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук у Facebook, пише УНН.

Мушу поділитися досить неприємною екологічною новиною, яка стосується річки Плоска. Сьогодні о 6 годині ранку наше управління екології виявило загибель риби в річці Плоска у досить таких великих масштабах. Ми вже пройшли велику частину річки і виявили потенційне місце вкиду або витоку якихось хімічних речовин

- сказав Ваврищук.

"Ми написали заяву у правоохоронні органи, готуємо надати всю інформацію. Спільно з Держекоінспекцією уже відібрано аналізи води по всій течії річки, і відповідно будемо чекати на результати аналізів", - зазначив він.

При цьому заступник мера зауважив, що попередні аналізи води кілька днів тому "не свідчили про поганий стан річки".

Наразі очікують результатів розслідування.

Масовий мор риби стався в озері на Запоріжжі: назвали причини24.07.25, 16:15

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НППогода та довкілля
Хмельницька область
Хмельницький