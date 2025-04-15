Хмельницький

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25949 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 155608 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138665 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134433 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134483 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196289 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77563 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164643 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116954 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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рф за тиждень випустила по Україні понад 1460 авіабомб, майже 670 ударних дронів і понад 30 ракет - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що росія збільшила повітряні атаки, випустивши понад 1460 авіабомб, 670 дронів і 30 ракет за тиждень. Він наголосив на необхідності посилення тиску на москву.

Війна • 6 квітня, 09:14 • 17722 перегляди

Висновки ВЛК з 1 квітня оформлюються в електронному вигляді - Умєров

З 1 квітня висновки ВЛК створюватимуться онлайн та автоматично потраплятимуть до реєстру "Оберіг". Більше не потрібно буде особисто відносити їх до ТЦК.

Суспільство • 2 квітня, 10:39 • 18528 перегляди

"росія глузує з миротворчих зусиль світу": Зеленський показав наслідки нічної атаки рф дронами

Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку рф дронами. Масований удар прийшовся по Дніпровщині, Київщині, Сумщині, Харківщині, Хмельниччині.

Війна • 29 березня, 09:29 • 22596 перегляди

У Хмельницькому двоє чоловіків напали на військового ТЦК під час перевірки документів: їх затримали

Двоє розшукуваних чоловіків напали на офіцера ТЦК у Хмельницькому, завдавши йому тілесних ушкоджень. Нападників затримано, їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Суспільство • 10 березня, 11:25 • 18131 перегляди

Нічний удар безпілотника по Хмельниччині: що відомо про наслідки атаки

Внаслідок атаки ворожого безпілотника в селі Пирогівці Хмельницького району пошкоджено 9 житлових будинків. Постраждала 74-річна жінка, яку госпіталізували.

Суспільство • 2 березня, 07:01 • 82862 перегляди

Сам себе преміював: на Хмельниччині судитимуть директора комунального закладу

Керівника комунального закладу в Кам'янці-Подільському судитимуть за незаконне призначення премій собі та працівникам. Посадовець завдав шкоди місцевому бюджету на 100 тисяч гривень, які вже відшкодував.

Суспільство • 26 лютого, 02:35 • 30582 перегляди

Допомагав військовозобов’язаним уникати мобілізації: затримано керівника Хмельницької райадміністрації

В. о. голови Хмельницької райадміністрації затримано за організацію схеми ухилення від мобілізації. Посадовець пропонував військовозобов'язаним отримати статус обмежено придатних за $1500.

Кримінал та НП • 21 лютого, 13:33 • 27998 перегляди

Школи на Хмельниччині йдуть на дистанційку через спалах ГРВІ

Через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ всі навчальні заклади Хмельницької області переходять на дистанційне навчання. Карантин триватиме з 20 по 28 лютого 2025 року, крім дошкільних закладів.

COVID-19 • 19 лютого, 12:16 • 43006 перегляди

У Хмельницькому чоловік вчинив суїцид під час проходження ВЛК

Під час проходження військово-лікарської комісії у Хмельницькому ТЦК чоловік вчинив суїцид. Незважаючи на надану першу допомогу, він помер дорогою до лікарні через сильну кровотечу.

Суспільство • 13 лютого, 15:39 • 31877 перегляди

У Хмельницькому затримали агента рф, який готував теракт біля підрозділів Сил оборони - СБУ

У Хмельницькому СБУ затримала 32-річного наркозалежного агента рф, який збирав дані про військові об'єкти для теракту. Затриманому загрожує довічне ув'язнення за державну зраду в умовах воєнного стану.

Війна • 7 лютого, 08:36 • 32667 перегляди

Вибух біля ТЦК у Кам'янці-Подільському: людина, яка вчинила підрив, загинула

Біля територіального центру комплектування у Кам'янці-Подільському стався вибух, внаслідок якого загинув зловмисник. Постраждали ще 4 особи, обставини події з'ясовуються.

Кримінал та НП • 5 лютого, 14:27 • 27721 перегляди

Вибух стався біля ТЦК у Кам'янці-Подільському, обставини з'ясовуються - поліція

Поблизу територіального центру комплектування у Кам'янці-Подільському стався вибух близько 13:00. На місці працюють екстрені служби та слідчо-оперативна група поліції.

Суспільство • 5 лютого, 12:10 • 27257 перегляди

ВАКС залишив арешт і зменшив заставу очільниці Хмельницької МСЕК

ВАКС продовжив тримання під вартою очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи до 23 березня 2025 року. Суд зменшив суму застави до 260 млн грн та встановив низку обмежень у разі її внесення.

Кримінал та НП • 24 січня, 09:36 • 31139 перегляди

У Хмельницькому на смітнику знайшли новонароджену дитину: відкрито провадження

На вулиці Тернопільській у Хмельницькому виявили новонароджену дитину біля сміттєвих баків. Поліція встановила, що 36-річна місцева жителька народила хлопчика вдома та залишила його на вулиці.

Кримінал та НП • 16 січня, 10:58 • 32974 перегляди

СБУ затримала диверсантів фсб, які підірвали залізничну колію перед потягом

Двоє місцевих жителів за завданням фсб підірвали залізничну колію під час руху вантажного потяга. Правоохоронці затримали зловмисників протягом кількох годин, їм загрожує довічне ув'язнення.

Війна • 8 січня, 08:08 • 31455 перегляди

На Хмельниччині сили ППО знищили ворожий "Shahed"

У Хмельницькій області сили ППО знищили один ворожий БпЛА типу "Shahed", що рухався у напрямку Старокостянтинова. У Чернігові внаслідок потрійного ракетного удару по житловій забудові загинула одна людина.

Війна • 3 січня, 16:34 • 30594 перегляди

На Хмельниччині намагались продати 1500-річний унікальний артефакт

У Хмельницькій області поліція запобігла продажу унікального артефакту епохи Великого переселення народів. Срібна накладка з позолотою та солярними знаками датується 425-450 роками та є рідкісною знахідкою.

Культура • 26 грудня, 13:46 • 25795 перегляди

Голову маріупольської МСЕК спіймали на хабарі за встановлення інвалідності

Голова маріупольської МСЕК вимагала 5000 доларів за встановлення III групи інвалідності переселенцю. Під час обшуку в її помешканні виявлено понад 20 000 доларів.

Кримінал та НП • 17 грудня, 14:59 • 25603 перегляди

Ще одна ракета рухається у бік Франківщини - ПС ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ракети з Хмельницької області. Ракета прямує через Тернопільщину в напрямку Івано-Франківської області.

Війна • 13 грудня, 07:55 • 29289 перегляди

Ще одні пуски "Кинджалів"- Львівська ОВА

У Львівській ОВА повідомили про нові пуски російських ракет "Кинджал". Ракети рухаються з півночі Хмельниччини в напрямку Тернопільської області.

Війна • 13 грудня, 07:04 • 25554 перегляди

Повітряна тривога по всій Україні: у низці регіонів повідомляють про вибухи та роботу ППО

По всій території України оголошено повітряну тривогу, зафіксовано вибухи в Одесі та Хмельницькій області. У Київській області працює ППО, а над західними регіонами помічено рух ракет.

Війна • 13 грудня, 06:23 • 29942 перегляди

Ракетна атака на Хмельниччину: коли в області планують повернути світло

Під час ранкової атаки на Хмельниччині збито 6 російських ракет, але пошкоджено об'єкти інфраструктури. Електропостачання планують відновити до кінця доби, критичні об'єкти вже підключені до генераторів.

Суспільство • 28 листопада, 12:58 • 23894 перегляди

Житомир без світла через ворожу атаку

Через ракетний удар РФ Житомир залишився без електропостачання. КП "Житомирводоканал" підключає об'єкти водовідведення до генераторів та планує забезпечити альтернативне живлення до 18:00.

Суспільство • 28 листопада, 07:46 • 25774 перегляди

Ракетна атака: які області під ударом

Повітряні сили ЗСУ фіксують рух ракет з північного сходу та півночі.

Війна • 28 листопада, 06:28 • 102101 перегляди

Вибухи в Івано-Франківську та Хмельницькому: що відомо

В Івано-Франківську та Хмельницькому чутно вибухи, про що повідомляють місцеві джерела. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків підтвердив роботу ППО в місті.

Війна • 28 листопада, 06:27 • 106698 перегляди

Винуватець смертельного ДТП у Хмельницькому був під дією алкоголю та наркотиків, йому повідомлено про підозру

У Хмельницькому водій BMW X6 під дією алкоголю та наркотиків в'їхав у зупинку, загинули три жінки. 27-річному винуватцю аварії повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 286-1 КК України.

Кримінал та НП • 18 листопада, 15:56 • 28347 перегляди

П'яний водій на BMW влетів у зупинку в Хмельницькому, троє людей загинуло - поліція

У Хмельницькому водій BMW X6, за даними поліції, у нетверезому стані зіткнувся з двома авто та в'їхав у зупинку громадського транспорту. Внаслідок ДТП загинули три жінки, які перебували на зупинці.

Кримінал та НП • 18 листопада, 08:34 • 22179 перегляди

Українські аграрії намолотили 71,4 млн тонн зернових та олійних культур

Аграрії України зібрали 52,1 млн тонн зернових та 19,3 млн тонн олійних культур з площі 19,2 млн га. Найбільший врожай зернових зібрали в Одеській, Чернігівській та Полтавській областях.

Економіка • 15 листопада, 15:40 • 63412 перегляди

На Хмельниччині через атаку рф горіла двоповерхівка: рятувальники показали наслідки

У Хмельницькій області через атаку рф дронами уламки пошкодили двоповерховий будинок та спричинили пожежу, постраждалих немає. Сили ППО збили 2 дрони типу "шахед" у регіоні.

Війна • 8 листопада, 11:30 • 22267 перегляди

На Хмельниччині повідомили про вибухи на тлі повітряної тривоги

У Хмельницькій та інших західних областях України оголошено повітряну тривогу. Зафіксовано рух груп ударних БПЛА через Житомирську та Хмельницьку області в західному напрямку.

Війна • 28 жовтня, 08:28 • 22059 перегляди