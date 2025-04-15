Хмельницький

Володимир Зеленський заявив, що росія збільшила повітряні атаки, випустивши понад 1460 авіабомб, 670 дронів і 30 ракет за тиждень. Він наголосив на необхідності посилення тиску на москву.
З 1 квітня висновки ВЛК створюватимуться онлайн та автоматично потраплятимуть до реєстру "Оберіг". Більше не потрібно буде особисто відносити їх до ТЦК.
Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку рф дронами. Масований удар прийшовся по Дніпровщині, Київщині, Сумщині, Харківщині, Хмельниччині.
Двоє розшукуваних чоловіків напали на офіцера ТЦК у Хмельницькому, завдавши йому тілесних ушкоджень. Нападників затримано, їм загрожує до 5 років позбавлення волі.
Внаслідок атаки ворожого безпілотника в селі Пирогівці Хмельницького району пошкоджено 9 житлових будинків. Постраждала 74-річна жінка, яку госпіталізували.
Керівника комунального закладу в Кам'янці-Подільському судитимуть за незаконне призначення премій собі та працівникам. Посадовець завдав шкоди місцевому бюджету на 100 тисяч гривень, які вже відшкодував.
В. о. голови Хмельницької райадміністрації затримано за організацію схеми ухилення від мобілізації. Посадовець пропонував військовозобов'язаним отримати статус обмежено придатних за $1500.
Через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ всі навчальні заклади Хмельницької області переходять на дистанційне навчання. Карантин триватиме з 20 по 28 лютого 2025 року, крім дошкільних закладів.
Під час проходження військово-лікарської комісії у Хмельницькому ТЦК чоловік вчинив суїцид. Незважаючи на надану першу допомогу, він помер дорогою до лікарні через сильну кровотечу.
У Хмельницькому СБУ затримала 32-річного наркозалежного агента рф, який збирав дані про військові об'єкти для теракту. Затриманому загрожує довічне ув'язнення за державну зраду в умовах воєнного стану.
Біля територіального центру комплектування у Кам'янці-Подільському стався вибух, внаслідок якого загинув зловмисник. Постраждали ще 4 особи, обставини події з'ясовуються.
Поблизу територіального центру комплектування у Кам'янці-Подільському стався вибух близько 13:00. На місці працюють екстрені служби та слідчо-оперативна група поліції.
ВАКС продовжив тримання під вартою очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи до 23 березня 2025 року. Суд зменшив суму застави до 260 млн грн та встановив низку обмежень у разі її внесення.
На вулиці Тернопільській у Хмельницькому виявили новонароджену дитину біля сміттєвих баків. Поліція встановила, що 36-річна місцева жителька народила хлопчика вдома та залишила його на вулиці.
Двоє місцевих жителів за завданням фсб підірвали залізничну колію під час руху вантажного потяга. Правоохоронці затримали зловмисників протягом кількох годин, їм загрожує довічне ув'язнення.
У Хмельницькій області сили ППО знищили один ворожий БпЛА типу "Shahed", що рухався у напрямку Старокостянтинова. У Чернігові внаслідок потрійного ракетного удару по житловій забудові загинула одна людина.
У Хмельницькій області поліція запобігла продажу унікального артефакту епохи Великого переселення народів. Срібна накладка з позолотою та солярними знаками датується 425-450 роками та є рідкісною знахідкою.
Голова маріупольської МСЕК вимагала 5000 доларів за встановлення III групи інвалідності переселенцю. Під час обшуку в її помешканні виявлено понад 20 000 доларів.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ракети з Хмельницької області. Ракета прямує через Тернопільщину в напрямку Івано-Франківської області.
У Львівській ОВА повідомили про нові пуски російських ракет "Кинджал". Ракети рухаються з півночі Хмельниччини в напрямку Тернопільської області.
По всій території України оголошено повітряну тривогу, зафіксовано вибухи в Одесі та Хмельницькій області. У Київській області працює ППО, а над західними регіонами помічено рух ракет.
Під час ранкової атаки на Хмельниччині збито 6 російських ракет, але пошкоджено об'єкти інфраструктури. Електропостачання планують відновити до кінця доби, критичні об'єкти вже підключені до генераторів.
Через ракетний удар РФ Житомир залишився без електропостачання. КП "Житомирводоканал" підключає об'єкти водовідведення до генераторів та планує забезпечити альтернативне живлення до 18:00.
Повітряні сили ЗСУ фіксують рух ракет з північного сходу та півночі.
В Івано-Франківську та Хмельницькому чутно вибухи, про що повідомляють місцеві джерела. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків підтвердив роботу ППО в місті.
У Хмельницькому водій BMW X6 під дією алкоголю та наркотиків в'їхав у зупинку, загинули три жінки. 27-річному винуватцю аварії повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 286-1 КК України.
У Хмельницькому водій BMW X6, за даними поліції, у нетверезому стані зіткнувся з двома авто та в'їхав у зупинку громадського транспорту. Внаслідок ДТП загинули три жінки, які перебували на зупинці.
Аграрії України зібрали 52,1 млн тонн зернових та 19,3 млн тонн олійних культур з площі 19,2 млн га. Найбільший врожай зернових зібрали в Одеській, Чернігівській та Полтавській областях.
У Хмельницькій області через атаку рф дронами уламки пошкодили двоповерховий будинок та спричинили пожежу, постраждалих немає. Сили ППО збили 2 дрони типу "шахед" у регіоні.
У Хмельницькій та інших західних областях України оголошено повітряну тривогу. Зафіксовано рух груп ударних БПЛА через Житомирську та Хмельницьку області в західному напрямку.