Хмельницький

П'яний водій на BMW влетів у зупинку в Хмельницькому, троє людей загинуло - поліція

У Хмельницькому водій BMW X6, за даними поліції, у нетверезому стані зіткнувся з двома авто та в'їхав у зупинку громадського транспорту. Внаслідок ДТП загинули три жінки, які перебували на зупинці.