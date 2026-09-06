У Хмельницькому завершили розбір завалів будинку після атаки БПЛА рф

$44.7351.94
ukenru
5 вересня, 22:37 • 28227 перегляди
"Київський режим перестав приховувати свою сутність, перезахоронюючи нацистів": путін "відверто" поговорив з Віткоффом і Кушнером
5 вересня, 20:15 • 31828 перегляди
Ворог повторно атакував Запоріжжя: багато постраждалих, спалахнули пожежіVideo
Ексклюзив
5 вересня, 18:53 • 21316 перегляди
Дощі затримаються в Україні щ на один день, температура може знизитись до +19°
5 вересня, 16:42 • 22422 перегляди
Максимум на 180 днів - в Україні продовжили строки розрахунків для експортерів агропродукції через атаки рф
5 вересня, 09:39 • 31680 перегляди
"Загроз дипломатії немає": Зеленський анонсував корегування операції щодо російського повітряного простору наступного тижня
5 вересня, 08:59 • 27737 перегляди
росія вночі вперше за довгий час ударила по аеропортах Києва й Борисполя - ЗеленськийPhoto
5 вересня, 08:16 • 22539 перегляди
Після тривалого блекауту: МАГАТЕ заявило про перемир'я для ремонту лінії до окупованої ЗАЕСPhoto
5 вересня, 07:33 • 21242 перегляди
У кремлі не чекають прориву від нових переговорів зі США - Bloomberg
5 вересня, 07:18 • 19056 перегляди
Українці дедалі частіше залишають Польщу та переїжджають до Чехії
5 вересня, 05:59 • 16391 перегляди
росія атакувала Україну балістикою та 167 дронами - скільки збили і де є влучанняPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
4.2м/с
66%
748мм
Популярнi новини
Переговори путіна з Віткоффом і Кушнером завершені: тривали понад три годиниPhotoVideo5 вересня, 20:31 • 11919 перегляди
Два пілоти загинули у результаті катастрофи F-4 Phantom на авіашоу в Греції5 вересня, 20:42 • 4056 перегляди
Магучіх стала другою у фіналі "Діамантової ліги" в Брюсселі5 вересня, 20:59 • 5518 перегляди
Тепер кдб і гру чекатимуть українські дрони у своїх офісах - єврокомісарPhoto01:20 • 11191 перегляди
У партії Ле Пен погрожують припинити допомогу Франції Києву після перемоги на виборах01:55 • 7246 перегляди
Публікації
Як війна змінила українське кіно - головні висновки Одеського міжнародного кінофестивалю 2026Photo4 вересня, 14:28 • 63247 перегляди
Звільнення зі служби, грошове забезпечення, переведення - в Офісі військового омбудсмена назвала причини найчастіших скарг
Ексклюзив
4 вересня, 12:00 • 71285 перегляди
БЕБ не може самостійно встановлювати нові правила оподаткування - юрист
Ексклюзив
4 вересня, 11:35 • 60470 перегляди
Крим під ударами: яким був курортний сезон 2026 для росіянPhotoVideo
Ексклюзив
4 вересня, 11:01 • 55176 перегляди
Топ-5 рецептів для консервації огірків на зиму, які вийдуть з першого разуPhoto4 вересня, 10:21 • 62917 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марін Ле Пен
Емманюель Макрон
Андрюс Кубілюс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Іран
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон розповіла про останню пораду, яку отримала від Доллі Партон4 вересня, 23:07 • 25768 перегляди
Дружина Стіва Ірвіна через 20 років розповіла про останні тижні життя "мисливця на крокодилів"Photo4 вересня, 22:06 • 24762 перегляди
Блогерка Анастасія Скальницька оголосила про розлучення з чоловікомVideo4 вересня, 16:24 • 36435 перегляди
Келлі Осборн розповіла, як пережила жорсткий бодішеймінг після смерті батькаPhoto4 вересня, 00:05 • 55330 перегляди
Хлої Кардаш'ян показала дітей у перший день навчання і зізналася, що не готова до їхнього дорослішанняPhoto3 вересня, 23:07 • 51373 перегляди
Актуальне
Ка-50
Ракетний комплекс "Панцир"
The Guardian
Bild
The Times

У Хмельницькому завершили розбір завалів будинку після атаки БПЛА рф

Київ • УНН

 • 1078 перегляди

Унаслідок удару російського БПЛА по багатоквартирному будинку постраждали семеро людей. Рятувальники ліквідували пожежу та розібрали завали.

У Хмельницькому завершили розбір завалів будинку після атаки БПЛА рф

У Хмельницькому рятувальники завершили розбір завалів будинку, куди влучив російський БПЛА у ніч на 6 вересня. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

Деталі

Кількість постраждалих внаслідок атаки становить 7 людей. російський безпілотник пошкодив багатоквартирний будинок. В одному з під’їздів зруйновано сходи та перекриття, а також вибито вікна.

Рятувальники ліквідували пожежу, розібрали завали та допомогли мешканцям. На місці розгорнуто Пункт Незламності ДСНС. Також ворог атакував підприємства у Хмельницькому районі - виниклі пожежі ліквідовано

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

За добу 5 вересня Сили оборони України ліквідували 1 390 російських військових.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Вибухи
Пожежі
російська пропаганда
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна
Хмельницький