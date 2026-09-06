У Хмельницькому завершили розбір завалів будинку після атаки БПЛА рф
Київ • УНН
Унаслідок удару російського БПЛА по багатоквартирному будинку постраждали семеро людей. Рятувальники ліквідували пожежу та розібрали завали.
У Хмельницькому рятувальники завершили розбір завалів будинку, куди влучив російський БПЛА у ніч на 6 вересня. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.
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Кількість постраждалих внаслідок атаки становить 7 людей. російський безпілотник пошкодив багатоквартирний будинок. В одному з під’їздів зруйновано сходи та перекриття, а також вибито вікна.
Рятувальники ліквідували пожежу, розібрали завали та допомогли мешканцям. На місці розгорнуто Пункт Незламності ДСНС. Також ворог атакував підприємства у Хмельницькому районі - виниклі пожежі ліквідовано
Нагадаємо
За добу 5 вересня Сили оборони України ліквідували 1 390 російських військових.