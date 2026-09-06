Сили оборони за добу знищили майже півтори тисячі російських військових - Генштаб
Київ • УНН
Сили оборони України за 5 вересня ліквідували 1 390 військових рф. Також знищено 3 танки, 33 артсистеми та 1 435 БПЛА.
За добу 5 вересня Сили оборони України ліквідували 1 390 російських військових. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
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Зокрема, російські війська втратили 3 танки, 5 бойових броньованих машин та 33 артилерійські системи.
Найбільших втрат серед техніки противник зазнав у безпілотниках - Сили оборони знищили 1 435 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Також українські військові знищили 392 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та 5 наземних роботизованих комплексів рф.
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