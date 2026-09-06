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Силы обороны за сутки уничтожили почти полторы тысячи российских военнослужащих — Генштаб

Киев • УНН

 • 2366 просмотра

Силы обороны Украины за 5 сентября ликвидировали 1 390 военнослужащих РФ. Также уничтожены 3 танка, 33 артиллерийские системы и 1 435 БПЛА.

Силы обороны за сутки уничтожили почти полторы тысячи российских военнослужащих — Генштаб

За сутки 5 сентября Силы обороны Украины ликвидировали 1 390 российских военнослужащих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

В частности, российские войска потеряли 3 танка, 5 боевых бронированных машин и 33 артиллерийские системы.

Наибольших потерь среди техники противник понёс в беспилотниках — Силы обороны уничтожили 1 435 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Также украинские военные уничтожили 392 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 5 наземных роботизированных комплексов рф.

Напомним

17-й армейский корпус опроверг заявления рф об оккупации Новоданиловки.

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Вадим Хлюдзинский

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