Силы обороны за сутки уничтожили почти полторы тысячи российских военнослужащих — Генштаб
Киев • УНН
Силы обороны Украины за 5 сентября ликвидировали 1 390 военнослужащих РФ. Также уничтожены 3 танка, 33 артиллерийские системы и 1 435 БПЛА.
За сутки 5 сентября Силы обороны Украины ликвидировали 1 390 российских военнослужащих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Детали
В частности, российские войска потеряли 3 танка, 5 боевых бронированных машин и 33 артиллерийские системы.
Наибольших потерь среди техники противник понёс в беспилотниках — Силы обороны уничтожили 1 435 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Также украинские военные уничтожили 392 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 5 наземных роботизированных комплексов рф.
Напомним
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