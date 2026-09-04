ВСУ получили приказ о «режиме тишины» на фронте на несколько дней — СМИ

Подразделения Сил обороны Украины получили приказ соблюдать «режим тишины» на линии боевого соприкосновения с 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в военных подразделениях и силовом блоке, информацию также подтвердил народный депутат Алексей Гончаренко, пишет УНН.

Подробности

По данным СМИ, о соответствующем приказе сообщили собеседники в нескольких бригадах, находящихся на разных направлениях фронта.

Виткофф и Кушнер в воскресенье посетят Киев — Зеленский

Введение «режима тишины» совпадает с ожидаемыми визитами спецпредставителя президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в москву и Киев для переговоров о прекращении войны.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не будет наносить воздушные удары в период, необходимый для проведения этих переговоров, и ожидает зеркального прекращения российских ударов.

Виткофф и Кушнер везут в москву и Киев предложение о завершении войны — Трамп