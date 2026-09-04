ЗСУ отримали наказ про "режим тиші" на фронті на кілька днів – ЗМІ
Київ • УНН
Українські підрозділи отримали наказ про «режим тиші» з 5 до 8 вересня. Це збігається з очікуваними переговорами щодо припинення війни.
Підрозділи Сил оборони України отримали наказ дотримуватися "режиму тиші" на лінії бойового зіткнення з 00:00 5 вересня до 23:59 8 вересня. Про це повідомляють українські ЗМІ з посиланням на джерела у військових підрозділах та силовому блоці, інформацію також підтвердив народний депутат Олексій Гончаренко, пише УНН.
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За даними ЗМІ про відповідний наказ повідомили співрозмовники у кількох бригадах, які перебувають на різних напрямках фронту.
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Запровадження "режиму тиші" збігається з очікуваними візитами спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до москви та Києва для переговорів щодо припинення війни.
Раніше Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна не завдаватиме повітряних ударів у період, необхідний для проведення цих переговорів, та очікує дзеркального припинення російських ударів.
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