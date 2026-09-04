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ЗСУ отримали наказ про "режим тиші" на фронті на кілька днів – ЗМІ

Київ • УНН

 • 3950 перегляди

Українські підрозділи отримали наказ про «режим тиші» з 5 до 8 вересня. Це збігається з очікуваними переговорами щодо припинення війни.

ЗСУ отримали наказ про "режим тиші" на фронті на кілька днів – ЗМІ

Підрозділи Сил оборони України отримали наказ дотримуватися "режиму тиші" на лінії бойового зіткнення з 00:00 5 вересня до 23:59 8 вересня. Про це повідомляють українські ЗМІ з посиланням на джерела у військових підрозділах та силовому блоці, інформацію також підтвердив народний депутат Олексій Гончаренко, пише УНН.

Деталі

За даними ЗМІ про відповідний наказ повідомили співрозмовники у кількох бригадах, які перебувають на різних напрямках фронту.

Віткофф і Кушнер у неділю відвідають Київ - Зеленський04.09.26, 19:48 • 19207 переглядiв

Запровадження "режиму тиші" збігається з очікуваними візитами спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до москви та Києва для переговорів щодо припинення війни.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна не завдаватиме повітряних ударів у період, необхідний для проведення цих переговорів, та очікує дзеркального припинення російських ударів.

Віткофф і Кушнер везуть до москви та Києва пропозицію щодо завершення війни - Трамп04.09.26, 22:32 • 7318 переглядiв

Степан Гафтко

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