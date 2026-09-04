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Віткофф і Кушнер везуть до москви та Києва пропозицію щодо завершення війни - Трамп

Київ • УНН

 • 2066 перегляди

Трамп заявив, що його представники везуть до москви й Києва пропозицію про припинення війни. Він оцінив шанси на угоду як хороші.

Віткофф і Кушнер везуть до москви та Києва пропозицію щодо завершення війни - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що його представники Стів Віткофф та Джаред Кушнер везуть до москви та Києва пропозицію щодо завершення війни, передає УНН

"Вони везуть із собою пропозицію припинити війну", - сказав Трамп. 

Трамп також заявив про "хороші шанси" завершити війну в Україні в рамках дипломатичних зусиль США

"Потрібно, щоб це було врегульовано. І я це зробив. Я відправив Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, двох чудових переговірників. Вони провели чудову роботу, і ми відправили їх, щоб з’ясувати, чи зможемо ми досягти якоїсь угоди, і, можливо, у нас є хороші шанси на це", - додав американський президент.

Також Трамп заявив, що у США є ідея для миру. 

"Дивіться, я врегулював вісім воєн. Більшість із них, на мою думку, мали бути складнішими, ніж росія-Україна. У конфлікті росії та України є проблема особистісного характеру. У вас є Президент Зеленський і президент путін - вони щиро ненавидять один одного. Ви знаєте, що таке ненависть? У них серйозна ненависть, і це заважає їм", - заявив Трамп. 

Нагадаємо 

Спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають москву і в неділю відвідають Київ. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна забезпечить нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб переговорники могли безпечно прибути. 

Павло Башинський

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