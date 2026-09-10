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The Guardian

Смертоносна атака на ТРЦ у Павлограді: кількість жертв зросла до чотирьох, а поранених - до 60

Київ • УНН

 • 898 перегляди

Російська атака на Павлоград забрала життя чотирьох людей, понад 60 поранені, серед них троє дітей. Відкрито провадження.

Смертоносна атака на ТРЦ у Павлограді: кількість жертв зросла до чотирьох, а поранених - до 60

У результаті атаки рф на ТРЦ у середмісті Павлограда кількість жертв зросла до чотирьох, а кількість поранених - до 60. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.

4 людини загинули, понад 60 дістали поранень.  Серед поранених троє дітей. Це хлопці 13, 14 і 15 років. Такі трагічні наслідки атаки росіян на Павлоград 

- повідомив Ганжа. 

За його словами, усі поранені зараз у лікарні. Медики надають допомогу.

Додамо

Сьогодні близько 16:25 військові рф завдали удару по Павлограду із застосуванням БпЛА.

Унаслідок атаки пошкоджено торговельні павільйони та автомобілі.

Прокурори фіксують наслідки чергового воєнного злочину рф.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину за ст. 438 КК України.

рф завдала удару по ТРЦ у середмісті Павлограда, коли на вулицях було багато людей - МВС10.09.26, 18:03 • 1000 переглядiв

Антоніна Туманова

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