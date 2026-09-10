Смертоносна атака на ТРЦ у Павлограді: кількість жертв зросла до чотирьох, а поранених - до 60

У результаті атаки рф на ТРЦ у середмісті Павлограда кількість жертв зросла до чотирьох, а кількість поранених - до 60. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.

4 людини загинули, понад 60 дістали поранень. Серед поранених троє дітей. Це хлопці 13, 14 і 15 років. Такі трагічні наслідки атаки росіян на Павлоград - повідомив Ганжа.

За його словами, усі поранені зараз у лікарні. Медики надають допомогу.

Додамо

Сьогодні близько 16:25 військові рф завдали удару по Павлограду із застосуванням БпЛА.

Унаслідок атаки пошкоджено торговельні павільйони та автомобілі.

Прокурори фіксують наслідки чергового воєнного злочину рф.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину за ст. 438 КК України.

рф завдала удару по ТРЦ у середмісті Павлограда, коли на вулицях було багато людей - МВС