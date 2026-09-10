рф завдала удару по ТРЦ у середмісті Павлограда, коли на вулицях було багато людей - МВС

Близько години тому росіяни вдарили по ТРЦ у середмісті Павлограда. Посеред дня, коли на вулицях було багато людей. Про це повідомив глава МВС Іван Вигівський, передає УНН.

Вже маємо інформацію про двох загиблих людей. Мої співчуття рідним і близьким. Щонайменше 18 людей постраждали. Рятувальники та поліцейські працюють на місці події - повідомив Вигівський.

За його словами, питання реагування на такі терористичні удари та захисту цивільних обговорили під час розширеної наради у Дніпрі. У ній взяли участь очільник ОВА Олександр Ганжа, представники усіх структур Сил безпеки та оборони області, народні депутати, керівники підрозділів системи МВС.

Лише з початку року росіяни завдали по області понад 18 тисяч ударів, переважно це атаки БпЛА. Останнім часом окупанти посилили атаки по продовольчих складах, житлових кварталах, потягах, ТРЦ.

Під час наради також обговорили питання посилення взаємодії, захисту важливих соціальних обʼєктів, реагування в осінньо-зимовий період. Рішення та відповідні доручення є - резюмував Вигівський.

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