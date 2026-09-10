рф нанесла удар по ТРЦ в центре Павлограда, когда на улицах было много людей — МВД

Около часа назад русские ударили по ТРЦ в центре Павлограда. Среди бела дня, когда на улицах было много людей. Об этом сообщил глава МВД Иван Выговский, передает УНН.

Уже имеем информацию о двух погибших. Мои соболезнования родным и близким. По меньшей мере 18 человек пострадали. Спасатели и полицейские работают на месте происшествия - сообщил Выговский.

По его словам, вопросы реагирования на такие террористические удары и защиты гражданских обсудили во время расширенного совещания в Днепре. В нем приняли участие глава ОВА Александр Ганжа, представители всех структур Сил безопасности и обороны области, народные депутаты, руководители подразделений системы МВД.

Только с начала года русские нанесли по области более 18 тысяч ударов, преимущественно это атаки БпЛА. В последнее время оккупанты усилили атаки на продовольственные склады, жилые кварталы, поезда, ТРЦ.

Во время совещания также обсудили вопросы усиления взаимодействия, защиты важных социальных объектов, реагирования в осенне-зимний период. Решения и соответствующие поручения есть - подытожил Выговский.

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