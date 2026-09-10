Враг атаковал Павлоград: есть погибшие и 18 раненых, горят торговые павильоны

Армия рф атаковала Павлоград — повреждены торговые павильоны и магазин, два человека погибли и еще 18 — ранены. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.

Два человека погибли, по меньшей мере восемнадцать получили ранения в результате атаки россиян на Павлоград — сообщил Ганжа.

По его словам, в результате удара горят автомобили, торговые павильоны и магазин.

В сети сообщают, что есть попадание в ТРЦ "Гулливер". Официального подтверждения пока нет.

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