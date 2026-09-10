Враг атаковал Павлоград: есть погибшие и 18 раненых, горят торговые павильоны
Киев • УНН
Российская атака на Павлоград унесла жизни двух человек и ранила 18. Горят автомобили, торговые павильоны и магазин; вероятно, есть попадание в ТРЦ, проверяют.
Армия рф атаковала Павлоград — повреждены торговые павильоны и магазин, два человека погибли и еще 18 — ранены. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.
Два человека погибли, по меньшей мере восемнадцать получили ранения в результате атаки россиян на Павлоград
По его словам, в результате удара горят автомобили, торговые павильоны и магазин.
В сети сообщают, что есть попадание в ТРЦ "Гулливер". Официального подтверждения пока нет.
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