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Враг атаковал Павлоград: есть погибшие и 18 раненых, горят торговые павильоны

Киев • УНН

 • 926 просмотра

Российская атака на Павлоград унесла жизни двух человек и ранила 18. Горят автомобили, торговые павильоны и магазин; вероятно, есть попадание в ТРЦ, проверяют.

Враг атаковал Павлоград: есть погибшие и 18 раненых, горят торговые павильоны

Армия рф атаковала Павлоград — повреждены торговые павильоны и магазин, два человека погибли и еще 18 — ранены. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.

Два человека погибли, по меньшей мере восемнадцать получили ранения в результате атаки россиян на Павлоград 

— сообщил Ганжа.

По его словам, в результате удара горят автомобили, торговые павильоны и магазин.

В сети сообщают, что есть попадание в ТРЦ "Гулливер". Официального подтверждения пока нет.

ТРЦ Киева меняют правила работы во время тревог: кто будет работать при угрозе дронов10.09.26, 17:14 • 1244 просмотра

Антонина Туманова

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