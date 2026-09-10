ТРЦ Киева меняют правила работы во время тревог: кто будет работать при угрозе дронов

Часть киевских ТРЦ с 10 сентября будет работать во время «желтого» уровня воздушной опасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию с официальных сайтов ритейлеров.

Детали

По информации, распространяемой относительно нового режима работы столичных торговых центров, во время «желтого» уровня могут работать, в частности, DREAM, Retroville, River Mall и киевский Victoria Gardens. Однако отметим, что работа самого торгового центра не означает, что все магазины, рестораны, кафе и другие заведения внутри него обязательно будут работать. Арендаторы могут самостоятельно определять режим работы в соответствии с собственными протоколами безопасности и условиями деятельности.

В то же время часть столичных торговых центров пока сохраняет прежний подход к работе во время воздушной тревоги. В частности, ЦУМ и Ocean Plaza, по имеющейся информации, продолжают закрываться после объявления воздушной тревоги независимо от уровня угрозы.

Что следует учитывать посетителям

Перед поездкой в торговый центр во время «желтого» уровня стоит проверить его актуальный режим работы. Даже если администрация ТРЦ решила не прекращать работу, отдельные магазины или заведения могут временно не обслуживать посетителей.

Кроме того, посетителям стоит обращать внимание на актуальный уровень угрозы. В случае изменения характера опасности система оповещения автоматически переходит на соответствующий уровень. Например, после сообщения об опасности атаки дронов может быть объявлена ракетная опасность. Отдельный сигнал «отбой» между разными типами угроз в таком случае не подается.

Что изменилось для киевлян и гостей столицы во время объявления воздушной тревоги в сентябре 2026 года

Решение о новых правилах работы городского хозяйства Совет обороны Киева принял 7 сентября. Они вступили в силу с 00:00 10 сентября. Одним из ключевых изменений стало введение в столице дифференцированного оповещения о воздушных угрозах.

Отныне сигнал в Киеве может иметь разные уровни в зависимости от характера опасности. «Желтый» уровень означает опасность атаки дронов. «Красный» уровень объявляется в случае массированной угрозы со стороны дронов, ракетной или ракетно-дроновой атаки. Такая система действует в столице с 6 сентября.

Киевская городская власть отдельно сообщила, что график работы заведений общественного питания, развлекательных заведений и ТРЦ с 10 сентября не меняется. В то же время субъекты хозяйствования различных форм собственности могут осуществлять деятельность в соответствии с решением правительства. Это означает, что при «желтом» уровне торговый центр может продолжать работу, если это соответствует установленным требованиям безопасности. В то же время само решение города не обязывает каждый ТРЦ автоматически оставаться открытым во время каждой атаки дронов.

Иная ситуация складывается при «красном» уровне. Он применяется в случае массированной угрозы со стороны дронов, ракетной или ракетно-дроновой атаки. То есть сигнал этого уровня свидетельствует о значительно более широком спектре опасностей, чем «желтый» уровень. В таком случае решения о прекращении работы предприятий и ограничении доступа посетителей могут быть более жесткими. Поэтому сам факт работы ТРЦ при «желтом» уровне не означает, что он останется открытым после перехода угрозы на «красный» уровень.

Контекст

Отметим, что недавно именно работа ТРЦ после объявления опасности атаки дронов стала причиной гибели 16 человек, а 130 посетителей и работников тогда получили ранения. Речь идет об атаке ВС РФ ударными дронами по ТРЦ «Солнечная галерея» в Кривом Роге в Днепропетровской области, произошедшей 21 августа.

Как пишут местные СМИ со ссылкой на свидетельства работников заведения, в последнее время большинство магазинов перестало закрываться, а их продавцы перестали переходить в укрытия. Причина — требования администрации. Также администрация настояла, чтобы один из работников фуд-корта во время тревоги дежурил возле эскалатора, поскольку в это время охрана спускалась в шелтер.

В целом же, по подсчётам Украинского совета торговых центров, с начала 2026 года в Украине россияне во время ракетных и дроновых атак уничтожили три торговых центра и повредили ещё 9. Большинство случаев атак на ТЦ в 2026 году пришлось на август. Буквально за несколько недель пострадали ТРЦ "Олимпия" в Павлограде, ТРЦ "Солнечная Галерея" в Кривом Роге, "Оскар" в Херсоне и "Караван" в Днепре.

Прямой ущерб отрасли от атак в этом году достиг 3,226 млрд гривен (72,5 млн долларов по курсу НБУ на 31 августа).

"По нашей оценке, прямой ущерб торговой недвижимости от российских атак в 2026 году уже превышает 3,2 млрд грн. И это лишь стоимость восстановления уничтоженных и повреждённых объектов. В эту цифру не включены упущенная прибыль, вынужденные простои, расходы на восстановление работы, релокацию бизнесов и другие косвенные последствия. Фактически реальная цена для отрасли значительно выше", — отметил председатель Украинского совета торговых центров Максим Гаврюшин.

Напомним

9 сентября армия рф прицельно атаковала территорию торгово-развлекательного центра в Сумах. Есть погибшие и раненые.