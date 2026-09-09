Ворог атакував ТРЦ у Сумах: загинула людина, є поранені

Армія рф прицільно атакувала територію торгово-розважального центру в Сумах, є загиблий та поранені. Про це повідомив голова сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

Прицільно ударним БпЛА ворог поцілив по території торгово-розважального центру в Сумах. Наразі підтверджено загибель однієї людини. Попередньо, кількість загиблих може бути більшою - повідомив Григоров.

Також є поранені. Інформація уточнюється.

Пошкоджені автівки на парковці та будівля ТРЦ. Виникла пожежа.

На місці працюють усі необхідні служби. Тривають ліквідація наслідків та рятувальна операція.

Голова Сумської ОВА додав, що існує загроза повторних ударів. Не перебувайте поруч із місцем влучання та залишайтеся у безпечних місцях.

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