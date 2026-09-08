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російські війська атакували поїзд Київ - Суми, 90 пасажирів вдалось врятувати

Київ • УНН

 • 962 перегляди

Поїзд зупинили після попередження, пасажирів і бригади евакуювали до ударів. Наслідки атаки показали на відео.

російські війська атакували поїзд Київ - Суми, 90 пасажирів вдалось врятувати

У вівторок, 8 вересня, російські війська атакували поїзд сполученням Київ – Суми. Про це повідомляє Укрзалізниця, передає УНН.

Деталі

Поїзд завчасно зупинили після попередження моніторингової команди Укрзалізниці. Пасажири, поїзна та локомотивна бригади були евакуйовані до моменту ударів

- йдеться в повідомленні.

У мережі з’явилося відео наслідків атаки по потягу. Повідомляється, що спільними зусиллями вдалося евакуювати 90 пасажирів.

Нагадаємо

Уночі росія завдала ударів по Київщині й Одещині ракетами та дронами. ППО знищила або подавила 175 повітряних цілей.

Євген Устименко

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