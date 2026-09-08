Атака на Київ: у навчальному закладі спалахнула пожежа, в житловому будинку заблоковані люди

Внаслідок російської атаки на Київ у ніч на вівторок, 8 вересня, у Голосіївському районі виникла пожежа на території навчального закладу. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує УНН.

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За його словами, в житловому будинку люди виявилися заблокованими.

У Подільському та Дарницькому районах загоряння на нежитлових територіях. ... Виклик медиків у Соломʼянський район. Бригада прямує. Столиця під атакою балістики. Перебувайте в укриттях! - закликав Кличко.

Нагадаємо

Київ у ніч на вівторок, 8 вересня, зазнав ворожої атаки. Близько 3:35 у столиці пролунали перші вибухи.

Згодом у КМВА повідомили, що у Соломʼянському районі фіксується падіння уламків на 5-поверховий житловий будинок. На іншій локації пошкоджено 3-поверховий житловий будинок. У Дарницькому районі пошкоджено автомобіль внаслідок падіння уламків.

Метро та міські установи працюватимуть, а масові заходи обмежать - як зміниться життя у Києві після 10 вересня