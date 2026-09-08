кремль встановив новий дедлайн для захоплення Донеччини - Паліса

Політичне керівництво росії прагне захопити Донбас до кінця 2026 року, а військові просять змістити дедлайн до 31 березня 2027 року. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса, інформує УНН.

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За його словами, за просування на фронті, які мають росіяни, вони платять велику ціну - сотні солдат вбитими та пораненими за квадратний кілометр.

росіянам роками не вдається на Донеччині реалізувати жодного оперативного успіху. Вони вже 15 разів переносили дедлайни по виходу на кордони області - зазначив Паліса.

Він також розповів, що у виробництві реактивних дронів у росіян "знову немає жодного власного технологічного прориву".

Ані конструкція, ані двигун не є їхніми розробками. Вони не розробили нічого - взяли готове в тих, хто їм це передав. І ми чудово знаємо, хто саме. Перехоплювачі в роботі. Рішення будуть і ми захистимо наші міста. Нам ніколи не було легко. Ми навчилися воювати в умовах дефіциту і далі вистоїмо. Але обсяг допомоги партнерів прямо конвертується в збережені життя - і військових, і цивільних - підкреслив заступник керівника Офісу Президента.

Він додав, що разом з партнерами "єдиним фронтом ми маємо продовжити захист нашого спільного майбутнього".

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