$44.560.1751.790.15
ukenru
23:32 • 1068 перегляди
кремль встановив новий дедлайн для захоплення Донеччини - Паліса
20:14 • 11443 перегляди
Генпрокурор Кравченко подав у відставку
18:43 • 16467 перегляди
Україна хоче використати вересень-жовтень для перезапуску дипломатичного процесу - Зеленський
7 вересня, 17:44 • 16760 перегляди
Кабмін знову подав до ВР пакет законопроєктів про скасування пільг на посилки до 150 євро
7 вересня, 15:49 • 22767 перегляди
Міжнародні резерви України продовжують "танути" - за серпень скоротилися до $48,7 млрд
Ексклюзив
7 вересня, 14:51 • 24385 перегляди
Контакти США з Україною та рф розморозили процес переговорів, але прориву поки немає - політолог
7 вересня, 13:47 • 21877 перегляди
Я не тримаюся за крісло - Кравченко прокоментував, чи готовий піти з посади Генпрокурора після обшуків в ОГП
7 вересня, 13:02 • 35194 перегляди
Метро та міські установи працюватимуть, а масові заходи обмежать - як зміниться життя у Києві після 10 вересня
7 вересня, 08:53 • 25274 перегляди
Київ готує резерви води та продуктів на випадок надзвичайних ситуацій
7 вересня, 06:56 • 26963 перегляди
Українці можуть отримати майже 20 тисяч грн на опалення - хто має право на допомогу та куди звертатися
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1.5м/с
76%
754мм
Популярнi новини
рф закриває генконсульство Німеччини у петербурзі та видворяє співробітників Гете-інституту7 вересня, 15:33 • 6842 перегляди
США готують новий раунд переговорів України та рф: що відомо про строки7 вересня, 16:05 • 15638 перегляди
У Києві поліцейський застрелив нападника під час виклику про сімейне насильство7 вересня, 16:27 • 4546 перегляди
Представників фонду "Східна Європа", де Федоров забронювався за 1 день, примусово доставлять на засідання парламентської ТСК7 вересня, 16:49 • 10338 перегляди
До €45 млрд у 2026 році: які умови має виконати Україна для отримання фінансування ЄС18:16 • 14053 перегляди
Публікації
До €45 млрд у 2026 році: які умови має виконати Україна для отримання фінансування ЄС18:16 • 14065 перегляди
Ліга чемпіонів УЄФА 2026/27: розклад першого туру7 вересня, 13:32 • 31795 перегляди
Метро та міські установи працюватимуть, а масові заходи обмежать - як зміниться життя у Києві після 10 вересня7 вересня, 13:02 • 35194 перегляди
Fire Point на оборонній MSPO у Польщі покаже FP-5 "Фламінго" та балістичні ракети FP-7 і FP-97 вересня, 12:38 • 36893 перегляди
Від аналітичної довідки до кримінальної справи: юрист пояснив, як БЕБ відкриває провадження проти бізнесу7 вересня, 11:15 • 37576 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Олексій Гончаренко
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Київська область
Італія
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон розповіла про останню пораду, яку отримала від Доллі Партон4 вересня, 23:07 • 56440 перегляди
Дружина Стіва Ірвіна через 20 років розповіла про останні тижні життя "мисливця на крокодилів"Photo4 вересня, 22:06 • 53843 перегляди
Блогерка Анастасія Скальницька оголосила про розлучення з чоловікомVideo4 вересня, 16:24 • 62748 перегляди
Келлі Осборн розповіла, як пережила жорсткий бодішеймінг після смерті батькаPhoto4 вересня, 00:05 • 80250 перегляди
Хлої Кардаш'ян показала дітей у перший день навчання і зізналася, що не готова до їхнього дорослішанняPhoto3 вересня, 23:07 • 75266 перегляди
Актуальне
Опалення
The New York Times
Залізний купол
DJI Mavic
Золото

кремль встановив новий дедлайн для захоплення Донеччини - Паліса

Київ • УНН

 • 1068 перегляди

Політичне керівництво рф прагне захопити Донбас до кінця 2026 року, а військові просять перенести дедлайн на березень 2027-го. москва вже 15 разів змінювала дедлайн.

кремль встановив новий дедлайн для захоплення Донеччини - Паліса

Політичне керівництво росії прагне захопити Донбас до кінця 2026 року, а військові просять змістити дедлайн до 31 березня 2027 року. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса, інформує УНН.

Деталі

За його словами, за просування на фронті, які мають росіяни, вони платять велику ціну - сотні солдат вбитими та пораненими за квадратний кілометр.

росіянам роками не вдається на Донеччині реалізувати жодного оперативного успіху. Вони вже 15 разів переносили дедлайни по виходу на кордони області

- зазначив Паліса.

Він також розповів, що у виробництві реактивних дронів у росіян "знову немає жодного власного технологічного прориву".

Ані конструкція, ані двигун не є їхніми розробками. Вони не розробили нічого - взяли готове в тих, хто їм це передав. І ми чудово знаємо, хто саме. Перехоплювачі в роботі. Рішення будуть і ми захистимо наші міста. Нам ніколи не було легко. Ми навчилися воювати в умовах дефіциту і далі вистоїмо. Але обсяг допомоги партнерів прямо конвертується в збережені життя - і військових, і цивільних

- підкреслив заступник керівника Офісу Президента.

Він додав, що разом з партнерами "єдиним фронтом ми маємо продовжити захист нашого спільного майбутнього".

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Донбас є одним із ключових питань війни та форпостом України.

Економити кремлю пів мільйона солдатів не будемо, не дамо їм обманути світ, що треба просто віддати Донбас - Зеленський24.08.26, 11:52 • 4579 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Україна