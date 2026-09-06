Зеленський назвав питання Донбасу ключовим у війні з росією
Київ • УНН
Зеленський заявив, що Донбас є одним із ключових питань війни та форпостом України. Він припустив нову мобілізацію в росії після виборів.
Питання Донбасу є одним із ключових питань війни росії проти України. Про це президент Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції у Києві зі спеціальними представниками президента США Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом, пише УНН.
Питання Донбасу, це не питання тільки Донбасу. Між нами, я вважаю, це питання цієї війни
За його словами, йдеться про війну "на виживання" та "на виснаження", а також про територіальне питання, яке є однією з цілей російської сторони.
Ну і зрозуміло, що це є таким форпостом України в багатьох питаннях. Я сказав, що ми посилилися на полі бою, і на сході, там, де ворог активний, там, де він має більший особовий склад
Президент припустив, що після виборів у росії може відбутися мобілізація, яка, за його оцінкою, буде пов'язана з посиленням цього напрямку.
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