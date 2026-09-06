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Зеленський назвав питання Донбасу ключовим у війні з росією

Київ • УНН

 • 364 перегляди

Зеленський заявив, що Донбас є одним із ключових питань війни та форпостом України. Він припустив нову мобілізацію в росії після виборів.

Зеленський назвав питання Донбасу ключовим у війні з росією

Питання Донбасу є одним із ключових питань війни росії проти України. Про це президент Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції у Києві зі спеціальними представниками президента США Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом, пише УНН.

Питання Донбасу, це не питання тільки Донбасу. Між нами, я вважаю, це питання цієї війни

- сказав Зеленський.

За його словами, йдеться про війну "на виживання" та "на виснаження", а також про територіальне питання, яке є однією з цілей російської сторони.

Ну і зрозуміло, що це є таким форпостом України в багатьох питаннях. Я сказав, що ми посилилися на полі бою, і на сході, там, де ворог активний, там, де він має більший особовий склад

- зазначив глава держави.

Президент припустив, що після виборів у росії може відбутися мобілізація, яка, за його оцінкою, буде пов'язана з посиленням цього напрямку.

Постійний терор нова тактика путіна перед виборами - Зеленський пообіцяв відповідь 06.09.26, 19:55 • 2418 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
Мобілізація
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ