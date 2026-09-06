Зеленський назвав питання Донбасу ключовим у війні з росією

Питання Донбасу є одним із ключових питань війни росії проти України. Про це президент Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції у Києві зі спеціальними представниками президента США Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом, пише УНН.

Питання Донбасу, це не питання тільки Донбасу. Між нами, я вважаю, це питання цієї війни

За його словами, йдеться про війну "на виживання" та "на виснаження", а також про територіальне питання, яке є однією з цілей російської сторони.

Ну і зрозуміло, що це є таким форпостом України в багатьох питаннях. Я сказав, що ми посилилися на полі бою, і на сході, там, де ворог активний, там, де він має більший особовий склад