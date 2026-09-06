Постійний терор нова тактика путіна перед виборами - Зеленський пообіцяв відповідь
Київ • УНН
Зеленський назвав постійні атаки рф новою тактикою перед виборами. Україна розробляє засоби протидії реактивним "шахедам".
росія останніми днями майже безперервно атакує Україну, зокрема застосовуючи реактивні "шахеди". Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує відповідь на таку тактику. Про це глава держави заявив під час пресконференції зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, пише УНН.
Постійний терор останніми днями — це нова тактика путіна перед виборами. Ми будемо відповідати
За словами Зеленського, Україна також активно працює над засобами протидії новим реактивним "шахедам". Президент повідомив, що зустрівся з представниками понад 60 українських компаній, які розробляють засоби для їхнього перехоплення.
Водночас уже 3–5 компаній продемонстрували результати своїх розробок. За словами президента, Україна працює над тим, щоб ефективні рішення можна було масштабувати та використовувати для захисту від нової загрози.
У разі продовження війни взимку Україна розраховує на підтримку США - Зеленський06.09.26, 19:28 • 2442 перегляди