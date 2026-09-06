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Постійний терор нова тактика путіна перед виборами - Зеленський пообіцяв відповідь

Київ • УНН

 • 1808 перегляди

Зеленський назвав постійні атаки рф новою тактикою перед виборами. Україна розробляє засоби протидії реактивним "шахедам".

Постійний терор нова тактика путіна перед виборами - Зеленський пообіцяв відповідь

росія останніми днями майже безперервно атакує Україну, зокрема застосовуючи реактивні "шахеди". Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує відповідь на таку тактику. Про це глава держави заявив під час пресконференції зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, пише УНН.

Постійний терор останніми днями — це нова тактика путіна перед виборами. Ми будемо відповідати

- сказав Президент.

За словами Зеленського, Україна також активно працює над засобами протидії новим реактивним "шахедам". Президент повідомив, що зустрівся з представниками понад 60 українських компаній, які розробляють засоби для їхнього перехоплення.

Водночас уже 3–5 компаній продемонстрували результати своїх розробок. За словами президента, Україна працює над тим, щоб ефективні рішення можна було масштабувати та використовувати для захисту від нової загрози.

У разі продовження війни взимку Україна розраховує на підтримку США - Зеленський06.09.26, 19:28 • 2442 перегляди

Ольга Розгон

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