Дрони уразили один із найбільших НПЗ росії в краснодарському краї

У ніч з 12 на 13 вересня дрони уразили Слов’янський нафтопереробний завод у краснодарському краї рф. Про це повідомив Telegram-канал "Exilenova+", передає УНН.

Деталі

У мережі з’явились фото і відео наслідків атаки.

Додатково

Слов’янський нафтопереробний завод - це одне з найбільших незалежних нафтопереробних підприємств росії, розташоване у місті слов’янськ-на-кубані краснодарського краю. Він випускає 5,2 мільйона тонн сировини (нафти та газового конденсату) на рік.

Основною продукцією заводу є бензин, дизельне пальне, мазут, авіаційний гас та вакуумний газойль. Завод залучений до забезпечення паливом російських військових сил.

Підприємство неодноразово було атаковано дронами. Це відбувалось у квітні і травні 2024 року, грудні 2025 року, січні і червні 2026 року.

Нагадаємо

російські війська збільшили кількість своїх атак по Україні з застосуванням реактивних безпілотників. Вони швидше за аналогічні БПЛА з поршневим двигуном, через що українським підрозділам ППО складніше їх перехопити і знищити.