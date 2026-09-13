13 вересня Україну накриють дощі та грози: де буде до 30°

У неділю, 13 вересня, на більшій частині території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

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За інформацією синоптиків, у більшості південних, центральних, Сумській та Харківській областях очікуються помірні, в Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях значні дощі, подекуди грози.

На решті території без опадів, лише в західних областях невеликий дощ. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура ... у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях 16-21°, на решті території 22-27°, на південному сході країни до 30° - йдеться у повідомленні.

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