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13 вересня Україну накриють дощі та грози: де буде до 30°

Київ • УНН

 • 450 перегляди

У більшості регіонів України очікуються дощі, місцями грози, а на заході - невеликі опади. Температура становитиме 16-30°.

13 вересня Україну накриють дощі та грози: де буде до 30°

У неділю, 13 вересня, на більшій частині території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, у більшості південних, центральних, Сумській та Харківській областях очікуються помірні, в Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях значні дощі, подекуди грози.

На решті території без опадів, лише в західних областях невеликий дощ. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура ... у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях 16-21°, на решті території 22-27°, на південному сході країни до 30°

- йдеться у повідомленні.

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