13 сентября Украину накроют дожди и грозы: где будет до 30°
Киев • УНН
В большинстве регионов Украины ожидаются дожди, местами грозы, а на западе — небольшие осадки. Температура составит 16–30°.
В воскресенье, 13 сентября, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
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По информации синоптиков, в большинстве южных, центральных, Сумской и Харьковской областях ожидаются умеренные, а в Черкасской, Кировоградской и Одесской областях — значительные дожди, местами грозы.
На остальной территории без осадков, лишь в западных областях небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-восточный, 5–10 м/с. Температура ... в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях 16–21°, на остальной территории 22–27°, на юго-востоке страны до 30°
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