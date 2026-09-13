13 сентября Украину накроют дожди и грозы: где будет до 30°

В воскресенье, 13 сентября, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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По информации синоптиков, в большинстве южных, центральных, Сумской и Харьковской областях ожидаются умеренные, а в Черкасской, Кировоградской и Одесской областях — значительные дожди, местами грозы.

На остальной территории без осадков, лишь в западных областях небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-восточный, 5–10 м/с. Температура ... в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях 16–21°, на остальной территории 22–27°, на юго-востоке страны до 30° — говорится в сообщении.

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