"Не означает, что проблемы нет": Марченко после заявления ЕС объяснил, где в бюджете не хватает средств

После новых заявлений из ЕС относительно финансирования для Украины в этом году министр финансов Сергей Марченко 3 октября разъяснил, что происходит с дефицитом бюджета и средствами от европейских партнеров, пишет УНН.

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"В связи с недавними сообщениями в прессе со ссылками на слова представителей ЕС считаю необходимым разъяснить несколько моментов относительно бюджетной ситуации на сегодняшний день", - указал министр в социальных сетях.

По словам Марченко, "стоит разделить бюджетный и военный треки финансирования".

"Первое. Международное финансирование для нужд государственного бюджета. Это средства, которые мы используем для покрытия НЕвоенных расходов. До конца года нам крайне необходимо получить от партнеров 29,5 млрд долларов (более 3 млрд из которых получены вчера). И мы их получим, если выполним все согласованные обязательства с нашей стороны. Выполнят совместно парламент и правительство. Законы и постановления. Финансового разрыва не будет, если мы в полной мере выполним свою домашнюю работу по нашим обязательствам", - подчеркнул Марченко.

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"Второе. Гарантированные средства от ЕС в рамках USL на нужды обороны (закупки оружия и дронов). Они являются безусловными. То есть мы их точно получим. Сегодня доступными для выборки до конца 2026 года остаются 17 млрд евро. Что касается этих средств, мы договорились с Еврокомиссией ускорить работу над максимально быстрым согласованием запросов, которые подает Украина", - отметил глава Минфина.

"Третье. В августе 2026 года Минобороны задекларировало дополнительную (даже после полной выборки средств в рамках USL. См. пункт 2.) оборонную потребность в размере 27 млрд долларов. На этой неделе вместе с представителями Минобороны и Еврокомиссии мы проводили встречи в Брюсселе, где обсудили возможные пути покрытия этой потребности. Мы разработали план и представили наше видение, но это не означает, что этой проблемы нет", - подчеркнул Марченко.

Он отметил, что "за счет внутренних ресурсов Украина покроет более 7 млрд долларов этой потребности. Это экономия и перераспределение расходов". "Еще около 12 млрд долларов рассчитываем найти решение совместными усилиями", - указал министр.

Оставшиеся средства являются критически необходимыми, и мы совместно с Министерством обороны работаем над определением источника покрытия. Еврокомиссия не сможет покрыть эту сумму из-за отсутствия у нее соответствующих инструментов в этом году - сообщил глава Минфина.

"В круглосуточном режиме продолжаем работать с партнерами для обеспечения всех потребностей украинского бюджета. Будем информировать о прогрессе", - сообщил министр.

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