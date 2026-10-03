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Роналду спровокував новий виток суперечки навколо збірної Португалії "лайком" в Instagram

Київ • УНН

 • 2354 перегляди

Кріштіану Роналду вподобав допис Феліпе Мело про неповагу до нього в збірній Португалії. Це спричинило нову суперечку.

Роналду спровокував новий виток суперечки навколо збірної Португалії "лайком" в Instagram

Колишня зірка збірної Бразилії Феліпе Мело розкритикував ставлення Португалії до Роналду, і португальська зірка "Аль-Наср" Кріштіану Роналду, схоже, підтримав його коментарі, поставивши "лайк" в Instagram, спровокувавши нову суперечку. Про це повідомляє Diario AS, пише УНН.

Деталі

"У Португалії на тлі суперечок довкола Кріштіану Роналду ситуація далека від спокою. Навпаки, напруга лише наростає. Португальська суперзірка знову опинився в центрі уваги останніми годинами після появи в соціальних мережах, і його останній крок привернув ще більше уваги, оскільки він, схоже, вказує пальцем на своїх співвітчизників та товаришів із національної команди", - ідеться у публікації.

Колишній гравець "Реала" поставив "лайк" під постом у Instagram, у якому бразилець Феліпе Мело критикував ставлення до Роналду у національній збірній.

"Існує жахлива різниця в тому, як португальці ставляться до Кріштіану Роналду та як аргентинці ставляться до Ліонеля Мессі", - почав Мело.

"Я бачу набагато більше поваги із боку суперників, коли вони грають проти Кріштіану Роналду. Вчора Гойлунн дуже розлютився на Жорже Жезуша, бо його кумир — Кріштіану. Це неправильно... ніхто не може зрівнятися з Кріштіану Роналду. Не можна дозволити йому піти, ніби нічого не сталося", - сказав Мело.

Відео Мело стало вірусним, і ще більше після того, як сам Роналду, схоже, підтримав його у своєму акаунті в Instagram. Цей крок відкрив новий розділ у полеміці, на тлі того, як зірка "Аль-Наср", схоже, підтримав припущення про те, що з ним погано поводилися товариші по команді, зазначає видання.

Тим часом Португалія намагається зосередитись на своїх цілях у Лізі націй УЄФА. Команда Жорже Жезуша виграла всі три свої матчі у цьому міжнародному вікні — проти Уельсу, Норвегії та Данії — і повернеться до гри в неділю, щоб завершити вікно ФІФА матчем проти Норвегії та Ерлінга Голанна.

Матч відбудеться на стадіоні "Ештадіу ду Драгау" у Порту, місці, яке навряд чи уникне тіні скандалу навколо Роналду, зауважує видання.

Моя совість абсолютно чиста: тренер Португалії Жезуш прокоментував демарш Роналду02.10.26, 02:54 • 10288 переглядiв

Юлія Шрамко

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