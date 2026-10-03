Роналду спровокував новий виток суперечки навколо збірної Португалії "лайком" в Instagram
Київ • УНН
Кріштіану Роналду вподобав допис Феліпе Мело про неповагу до нього в збірній Португалії. Це спричинило нову суперечку.
Колишня зірка збірної Бразилії Феліпе Мело розкритикував ставлення Португалії до Роналду, і португальська зірка "Аль-Наср" Кріштіану Роналду, схоже, підтримав його коментарі, поставивши "лайк" в Instagram, спровокувавши нову суперечку. Про це повідомляє Diario AS, пише УНН.
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"У Португалії на тлі суперечок довкола Кріштіану Роналду ситуація далека від спокою. Навпаки, напруга лише наростає. Португальська суперзірка знову опинився в центрі уваги останніми годинами після появи в соціальних мережах, і його останній крок привернув ще більше уваги, оскільки він, схоже, вказує пальцем на своїх співвітчизників та товаришів із національної команди", - ідеться у публікації.
Колишній гравець "Реала" поставив "лайк" під постом у Instagram, у якому бразилець Феліпе Мело критикував ставлення до Роналду у національній збірній.
"Існує жахлива різниця в тому, як португальці ставляться до Кріштіану Роналду та як аргентинці ставляться до Ліонеля Мессі", - почав Мело.
"Я бачу набагато більше поваги із боку суперників, коли вони грають проти Кріштіану Роналду. Вчора Гойлунн дуже розлютився на Жорже Жезуша, бо його кумир — Кріштіану. Це неправильно... ніхто не може зрівнятися з Кріштіану Роналду. Не можна дозволити йому піти, ніби нічого не сталося", - сказав Мело.
Відео Мело стало вірусним, і ще більше після того, як сам Роналду, схоже, підтримав його у своєму акаунті в Instagram. Цей крок відкрив новий розділ у полеміці, на тлі того, як зірка "Аль-Наср", схоже, підтримав припущення про те, що з ним погано поводилися товариші по команді, зазначає видання.
Тим часом Португалія намагається зосередитись на своїх цілях у Лізі націй УЄФА. Команда Жорже Жезуша виграла всі три свої матчі у цьому міжнародному вікні — проти Уельсу, Норвегії та Данії — і повернеться до гри в неділю, щоб завершити вікно ФІФА матчем проти Норвегії та Ерлінга Голанна.
Матч відбудеться на стадіоні "Ештадіу ду Драгау" у Порту, місці, яке навряд чи уникне тіні скандалу навколо Роналду, зауважує видання.
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