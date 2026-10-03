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Що святкують 3 жовтня в Україні та світі

Київ • УНН

 • 2216 перегляди

3 жовтня відзначають міжнародні й державні свята, зокрема День тверезості, єдності Німеччини та заснування Південної Кореї. Віряни вшановують Діонісія Ареопагіта за новим стилем і Євстафія Плакіду за старим.

Що святкують 3 жовтня в Україні та світі

3 жовтня у світі відзначають Всесвітній день тверезості та боротьби з алкоголізмом, День німецької єдності та День заснування держави в Південній Кореї. У церковному календарі за новим стилем вшановують священномученика Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського, а за старим стилем згадують святого великомученика Євстафія Плакіду та його родину, пише УНН.

Всесвітній день тверезості та боротьби з алкоголізмом (World Temperance Day)

Неофіційна міжнародна дата, присвячена профілактиці алкогольної залежності, популяризації здорового способу життя та підвищенню обізнаності про медичні й соціальні наслідки зловживання алкоголем. Подія має витоки з руху за тверезість XIX століття і закликає уряди, громадські організації та медичні установи посилювати роз'яснювальну роботу, надавати психологічну й наркологічну допомогу постраждалим та формувати в суспільстві культуру тверезого життя.

 День німецької єдності (Tag der Deutschen Einheit)

Головне національне та єдине офіційне державне свято ФРН на федеральному рівні. Встановлене на згадку про офіційне возз'єднання Західної (ФРН) та Східної (НДР) Німеччини 3 жовтня 1990 року відповідно до Договору про об'єднання. Ця подія підвела риску під понад 40-річним розділом німецької нації після Другої світової війни, падінням Берлінської стіни у 1989 році та стала одним із ключових етапів завершення "Холодної війни" в Європі.

День заснування держави у Південній Кореї 

Офіційне державне свято, "День відкриття неба", яке відзначає легендарне заснування першої корейської держави Чосон у 2333 році до н. е. Тангуном Вангом — міфічним засновником корейської нації. Свято супроводжується урочистими церемоніями на горі Манісан на острові Канхвадо, де за переказами Тангун приносив жертви небу, а також державними культурними заходами по всій країні.

День пам'яті священномученика Діонісія Ареопагіта

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять священномученика Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського, а також мучеників Рустіка пресвітера й Елевферія диякона. Діонісій був афінським мислителем, членом вищого судового органу Афін — Ареопагу. Навернений у християнство апостолом Павлом під час його проповіді в Афінах, Діонісій став першим єпископом Афін. Згодом він вирушив із місією до Галлії, де за часів імператора Доміціана у I столітті зазнав катувань і був страчений через відтяття голови на пагорбі, який пізніше отримав назву Монмартр.

 За старим календарем віряни вшановують пам'ять святого великомученика Євстафія Плакіди, його дружини Феопистії та синів Агапія і Феописта. Євстафій був видатним римським воєначальником за імператорів Траяна та Адріана. Прийнявши християнство після чудесного видіння хреста між рогами оленя під час полювання, він разом із родиною пройшов через важкі випробування, втрату майна й розлуку. За відмову принести жертву язичницьким богам після воєнної перемоги, Євстафій та його сім'я були піддані катуванням і страчені у II столітті в Римі.

Олександра Месенко

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