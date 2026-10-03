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Орбана підозрюють в особистому наказі затримати українських інкасаторів – справа вперше може дійти до експрем'єра

Київ • УНН

 • 14889 перегляди

Розслідування затримання українських інкасаторів і конфіскації €70 млн наближається до завершення. Слідство вивчає можливу роль Орбана.

Орбана підозрюють в особистому наказі затримати українських інкасаторів – справа вперше може дійти до експрем'єра

Колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може вперше стати фігурантом кримінальної справи через затримання працівників українського державного Ощадбанку, які перевозили майже €70 млн готівкою та золотом. Розслідування наближається до завершення, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався у березні, коли угорська антитерористична поліція зупинила поблизу Будапешта 2 броньовані автомобілі Ощадбанку, які перевозили кошти з Відня до Києва. Сімох українців затримали, а вантаж конфіскували.

Тоді команда Орбана представляла операцію як можливий доказ таємного фінансування Україною угорської опозиції. Однак згодом справу проти українців закрили через відсутність доказів, а гроші та золото повернули Україні.

Слідство вивчає можливу роль Орбана

Колишній прокурор Пал Фюрхт заявив, що Орбан особисто доручив спецслужбам затримати українських інкасаторів. За даними FT, його слова підтверджує звіт прокуратури, в якому тодішній керівник антитерористичного центру Янош Хайду говорив про рішення "особи, яку не можна було втягнути у справу". У документі зазначається, що йшлося про Орбана.

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Хайду вже звинувачують у незаконному затриманні та жорстокому поводженні з українськими працівниками банку. Він заперечує правопорушення. Сам Орбан публічно не визнавав причетності, а представник його партії "Фідес" заперечив, що експрем'єр давав вказівку затримувати українців.

За словами адвоката українців Лоранта Горвата, це перше розслідування, яке може призвести до офіційного висунення звинувачень безпосередньо Орбану, оскільки справа вже наближається до завершення.

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Степан Гафтко

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