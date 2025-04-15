В Київському метрополітені відновили безконтактну оплату проїзду після усунення технічної несправності фахівцями "Ощадбанку". Раніше КМДА повідомляла про тимчасову недоступність.
У київському метрополітені стався технічний збій, через який тимчасово неможливо здійснити оплату проїзду безконтактним способом. Сплатити за проїзд можна іншими способами.
З 1 квітня 2025 року в Україні набудуть чинності важливі зміни: перерахунок пенсій, цифровізація ВЛК, зміни в бронюванні та зростання акцизів на тютюн.
Національний Банк України скасовує ліміт у 150 тисяч гривень на перекази між картками.
Сергій Корецький, директор "Укрнафти", задекларував понад 15 млн грн зарплати за 2024 рік, а також мільйони гривень на банківських рахунках та готівкою.
Держава контролює топ-5 банків України, іноземці - майже половину установ. Частина банків пов'язана з політиками та корпораціями, що впливає на їхню діяльність.
Сукупний дохід десятки найбільших банків України збільшився на 14% і сягнув 267,2 млрд грн. Найкращі результати показали державні банки, особливо ПриватБанк та Ощадбанк.
Прибуток українських банків у 2024 році зріс на 20% і склав 104 млрд грн після оподаткування. ПриватБанк отримав 39% загального прибутку, а державні банки заробили 65% від усієї суми.
Учасники Mind Export Summit 2025 обговорили експортні можливості та взяли участь у бізнес-симуляції "Глобальна експансія".
Кількість кредитів за програмою "5-7-9%" в Ощадбанку знизилась з 9 до 7 з 10 можливих. Програма буде й далі скорочуватися через зобов'язання держави перед МВФ, але інвестиційні проєкти залишаться у фокусі.
Наглядова рада "Укренерго" провела перше засідання та обрала керівництво. Головою став Єппе Кофод з Данії, а його заступником - Анатолій Гулей, представник держави.
Олена Дума критикує АМКУ за задоволення скарг щодо умов конкурсу на управління ТРЦ "Гулівер". Експерти вважають, що керівниця АРМА намагається приховати власні прорахунки в організації конкурсу.
НБУ та найбільші банки України підписали меморандум про обмеження переказів до 50 тис грн для ризикових клієнтів з 2025 року. Клієнти з підтвердженими доходами зможуть здійснювати перекази без обмежень.
Уряд погодив кандидатури Юрія Бойка, Анатолія Гулея та Олексія Нікітіна як представників держави в наглядовій раді "Укренерго". Бойко вже був членом попереднього складу ради та є радником прем'єр-міністра.
Найбільші банки України підписали Меморандум про встановлення лімітів на карткові перекази з лютого 2025 року. Ліміти становитимуть від 50 до 150 тис. грн на місяць залежно від рівня ризику клієнта.
АРМА оголосила тендер на управління ТРЦ "Гулівер". Враховуючи виявлені невідповідності, інформаційна агенція "Українські національні новини" звернулася до Державної аудиторської служби України з проханням розпочати моніторинг зазначеної закупівлі на предмет дотримання вимог законодавства про публічні закупівлі.
АРМА оголосила конкурс на управління ТРЦ "Гулівер" з надзвичайно жорсткими критеріями відбору. Експерти вважають, що такі вимоги можуть обмежити конкуренцію та свідчити про упередженість конкурсу.
АРМА створює правила під обраних: експерт натякнув на маніпуляції з критеріями конкурсу на управителя для ТРЦ "Гулівер".
Експерт критикує встановлені АРМА критерії для конкурсу на управління ТРЦ "Гулівер", які вимагають 100 млн грн активів. Ощадбанк стурбований можливою втратою виплат за кредитом через нового управителя.
Юрист Олег Шрам заявив, що АРМА мало б право скасувати конкурс на управління ТРЦ "Гулівер" після переговорів з Ощадбанком. Агентство повинно оголосити новий конкурс з урахуванням інтересів банків-кредиторів.
АРМА оголосило конкурс на управління ТРЦ "Гулівер", не вказавши в тендерній документації про заставу об'єкта за іпотечним кредитом. Це викликало скарги учасників та занепокоєння "Ощадбанку" щодо майбутніх виплат за кредитом.
АРМА та "Ощадбанк" провели зустріч щодо конкурсу на управління ТРЦ "Гулівер", але консенсусу не досягли. "Ощадбанк" закликав врахувати інтереси кредиторів при проведенні цього конкурсу.
Дві арештовані ТЕЦ на Львівщині після передачі в управління АРМА стали збитковими, втративши 558 млн грн за 4 роки. НАБУ розпочне розслідування щодо дій керівництва АРМА за рішенням ВАКС.
АРМА оголосила конкурс на управління ТРЦ "Гулівер", не врахувавши інтереси державних банків-кредиторів. За словами Галини Янченко, дії АРМА та БЕБ можуть призвести до мільярдних збитків "Ощадбанку".
АРМА має можливість прописати умову обслуговування кредитів держбанків у тендерній документації для ТРЦ "Гулівер". Юристи наголошують на важливості включення цієї умови для захисту державних інтересів.
АРМА встановлює різні стандарти для учасників тендерів на управління арештованим майном. Виявлено три випадки з нетиповими вимогами при відборі управителів для залізничних вагонів, суховантажних суден та ТРЦ "Гулівер".
АРМА оголосила конкурс на управителя ТРЦ "Гулівер" з "максимально суворими" критеріями відбору. "Ощадбанк" погрожує стягнути актив через відсутність вимог щодо обслуговування кредитів на 20 млрд грн.
АРМА виправдовується за ігнорування кредитних зобов'язань перед "Ощадбанком" у конкурсі на відбір управителя для ТРЦ "Гулівер".
Експерт розкритикував АРМА за ігнорування інтересів "Ощадбанку" у конкурсі на управителя для "Гуліверу".
АРМА провела нараду з представником "Ощадбанку" щодо управління ТРЦ "Гулівер" за тиждень до кінця конкурсу. Експерт з безпеки назвав такі дії службовою недбалістю та закликав скасувати конкурс.