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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19086 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 132916 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 124893 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126328 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124931 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127676 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 191954 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76749 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163999 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

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У київському метро відновили безконтактну оплату проїзду

В Київському метрополітені відновили безконтактну оплату проїзду після усунення технічної несправності фахівцями "Ощадбанку". Раніше КМДА повідомляла про тимчасову недоступність.

Київ • 4 квітня, 17:05 • 13430 перегляди

Технічний збій: в метро недоступна безконтактна оплата проїзду

У київському метрополітені стався технічний збій, через який тимчасово неможливо здійснити оплату проїзду безконтактним способом. Сплатити за проїзд можна іншими способами.

Суспільство • 4 квітня, 15:08 • 12445 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

З 1 квітня 2025 року в Україні набудуть чинності важливі зміни: перерахунок пенсій, цифровізація ВЛК, зміни в бронюванні та зростання акцизів на тютюн.

Суспільство • 1 квітня, 05:30 • 507241 перегляди

З 1 квітня скасовано обмеження НБУ на перекази між картками фізосіб у 150 тисяч гривень

Національний Банк України скасовує ліміт у 150 тисяч гривень на перекази між картками.

Економіка • 1 квітня, 03:13 • 23630 перегляди

Директор "Укрнафти" задекларував понад 15 млн грн зарплати за 2024 рік

Сергій Корецький, директор "Укрнафти", задекларував понад 15 млн грн зарплати за 2024 рік, а також мільйони гривень на банківських рахунках та готівкою.

Економіка • 31 березня, 14:16 • 22897 перегляди

В Україні майже половина банків має іноземних акціонерів – дослідження

Держава контролює топ-5 банків України, іноземці - майже половину установ. Частина банків пов'язана з політиками та корпораціями, що впливає на їхню діяльність.

Економіка • 20 березня, 13:36 • 18998 перегляди

Доходи топ-10 банків України зросли на 14%: лідирують державні установи

Сукупний дохід десятки найбільших банків України збільшився на 14% і сягнув 267,2 млрд грн. Найкращі результати показали державні банки, особливо ПриватБанк та Ощадбанк.

Суспільство • 17 березня, 07:23 • 27045 перегляди

Прибуток українських банків у 2024 році виріс на 20% - Опендатабот

Прибуток українських банків у 2024 році зріс на 20% і склав 104 млрд грн після оподаткування. ПриватБанк отримав 39% загального прибутку, а державні банки заробили 65% від усієї суми.

Економіка • 21 лютого, 08:11 • 25377 перегляди

У Києві відбувся Mind Export Summit 2025 – два дні про вихід бізнесу за кордон

Учасники Mind Export Summit 2025 обговорили експортні можливості та взяли участь у бізнес-симуляції "Глобальна експансія".

Новини Бізнесу • 20 лютого, 14:50 • 36424 перегляди

Кількість кредитування за програмою «5-7-9%» в Ощадбанку зменшилась - представниця правління фінустанови

Кількість кредитів за програмою "5-7-9%" в Ощадбанку знизилась з 9 до 7 з 10 можливих. Програма буде й далі скорочуватися через зобов'язання держави перед МВФ, але інвестиційні проєкти залишаться у фокусі.

Економіка • 13 лютого, 10:28 • 113293 перегляди

Нова наглядова рада "Укренерго" провела перше засідання: головою призначено ексочільника МЗС Данії

Наглядова рада "Укренерго" провела перше засідання та обрала керівництво. Головою став Єппе Кофод з Данії, а його заступником - Анатолій Гулей, представник держави.

Економіка • 13 грудня, 20:36 • 30774 перегляди

Голова АРМА Дума намагається тиснути на АМКУ, щоб прикрити власні провали

Олена Дума критикує АМКУ за задоволення скарг щодо умов конкурсу на управління ТРЦ "Гулівер". Експерти вважають, що керівниця АРМА намагається приховати власні прорахунки в організації конкурсу.

Економіка • 13 грудня, 15:04 • 157290 перегляди
Ексклюзив

Обмеження на перекази до 50 тис. грн: експерт пояснив, як це змінить фінансові операції в Україні

НБУ та найбільші банки України підписали меморандум про обмеження переказів до 50 тис грн для ризикових клієнтів з 2025 року. Клієнти з підтвердженими доходами зможуть здійснювати перекази без обмежень.

Економіка • 11 грудня, 10:52 • 114424 перегляди

Кабмін погодив трьох кандидатів на посади членів наглядової ради "Укренерго"

Уряд погодив кандидатури Юрія Бойка, Анатолія Гулея та Олексія Нікітіна як представників держави в наглядовій раді "Укренерго". Бойко вже був членом попереднього складу ради та є радником прем'єр-міністра.

Політика • 11 грудня, 09:36 • 16324 перегляди

Від 50 до 150 тис. грн на місяць: найбільші банки домовилися про ліміти на карткові перекази

Найбільші банки України підписали Меморандум про встановлення лімітів на карткові перекази з лютого 2025 року. Ліміти становитимуть від 50 до 150 тис. грн на місяць залежно від рівня ризику клієнта.

Суспільство • 10 грудня, 19:30 • 28295 перегляди
Ексклюзив

Сумнівна методологія: журналісти звернулися до аудиторської служби з проханням перевірити тендер на пошук управителя для ТРЦ "Гулівер"

АРМА оголосила тендер на управління ТРЦ "Гулівер". Враховуючи виявлені невідповідності, інформаційна агенція "Українські національні новини" звернулася до Державної аудиторської служби України з проханням розпочати моніторинг зазначеної закупівлі на предмет дотримання вимог законодавства про публічні закупівлі.

Економіка • 2 грудня, 14:20 • 133031 перегляди

АРМА проти відкритої конкуренції: чи справді все так прозоро у конкурсі на управителя для ТРЦ "Гулівер"

АРМА оголосила конкурс на управління ТРЦ "Гулівер" з надзвичайно жорсткими критеріями відбору. Експерти вважають, що такі вимоги можуть обмежити конкуренцію та свідчити про упередженість конкурсу.

Економіка • 29 листопада, 15:50 • 187427 перегляди
Ексклюзив

АРМА створює правила під обраних: експерт натякнув на маніпуляції з критеріями конкурсу на управителя для ТРЦ "Гулівер"

АРМА створює правила під обраних: експерт натякнув на маніпуляції з критеріями конкурсу на управителя для ТРЦ "Гулівер".

Політика • 28 листопада, 12:51 • 133531 перегляди
Ексклюзив

Встановлені АРМА майнові критерії на конкурсі на управителя для ТРЦ "Гулівер" звужують коло учасників - експерт

Експерт критикує встановлені АРМА критерії для конкурсу на управління ТРЦ "Гулівер", які вимагають 100 млн грн активів. Ощадбанк стурбований можливою втратою виплат за кредитом через нового управителя.

Економіка • 27 листопада, 10:51 • 148164 перегляди
Ексклюзив

АРМА може і повинно переглянути умови конкурсу на пошук управителя для ТРЦ "Гулівер"- юрист

Юрист Олег Шрам заявив, що АРМА мало б право скасувати конкурс на управління ТРЦ "Гулівер" після переговорів з Ощадбанком. Агентство повинно оголосити новий конкурс з урахуванням інтересів банків-кредиторів.

Економіка • 26 листопада, 12:40 • 132679 перегляди

Конкурс з прихованими умовами: АРМА у тендері на пошук управителя для ТРЦ "Гулівер" "забуло" згадати про заставу

АРМА оголосило конкурс на управління ТРЦ "Гулівер", не вказавши в тендерній документації про заставу об'єкта за іпотечним кредитом. Це викликало скарги учасників та занепокоєння "Ощадбанку" щодо майбутніх виплат за кредитом.

Економіка • 22 листопада, 15:21 • 165108 перегляди
Ексклюзив

"Ощадбанк" закликав АРМА до державницького підходу під час конкурсу на управителя для ТРЦ "Гулівер" - представник банку

АРМА та "Ощадбанк" провели зустріч щодо конкурсу на управління ТРЦ "Гулівер", але консенсусу не досягли. "Ощадбанк" закликав врахувати інтереси кредиторів при проведенні цього конкурсу.

Економіка • 21 листопада, 09:50 • 144678 перегляди
Ексклюзив

Конфлікт інтересів та збитки: адвокат розповів, як АРМА управляє арештованими активами

Дві арештовані ТЕЦ на Львівщині після передачі в управління АРМА стали збитковими, втративши 558 млн грн за 4 роки. НАБУ розпочне розслідування щодо дій керівництва АРМА за рішенням ВАКС.

Економіка • 20 листопада, 16:33 • 151784 перегляди
Ексклюзив

Дії АРМА щодо пошуку управителя для ТРЦ "Гулівер" б’ють по інтересах державних банків і платниках податків – нардеп Янченко

АРМА оголосила конкурс на управління ТРЦ "Гулівер", не врахувавши інтереси державних банків-кредиторів. За словами Галини Янченко, дії АРМА та БЕБ можуть призвести до мільярдних збитків "Ощадбанку".

Економіка • 20 листопада, 10:02 • 123538 перегляди
Ексклюзив

"Жест доброї волі": АРМА може включити обслуговування кредитів до умов тендеру на управління ТРЦ "Гулівер", але чи зробить це

АРМА має можливість прописати умову обслуговування кредитів держбанків у тендерній документації для ТРЦ "Гулівер". Юристи наголошують на важливості включення цієї умови для захисту державних інтересів.

Економіка • 19 листопада, 07:04 • 127316 перегляди

Подвійні стандарти АРМА: розслідування тендерних аномалій

АРМА встановлює різні стандарти для учасників тендерів на управління арештованим майном. Виявлено три випадки з нетиповими вимогами при відборі управителів для залізничних вагонів, суховантажних суден та ТРЦ "Гулівер".

Політика • 18 листопада, 09:39 • 258307 перегляди

Піар на мільярди: як голова АРМА Дума використовує ТРЦ “Гулівер” для заяв, а не рішень

АРМА оголосила конкурс на управителя ТРЦ "Гулівер" з "максимально суворими" критеріями відбору. "Ощадбанк" погрожує стягнути актив через відсутність вимог щодо обслуговування кредитів на 20 млрд грн.

Економіка • 15 листопада, 15:11 • 250036 перегляди
Ексклюзив

АРМА виправдовується за ігнорування кредитних зобов'язань перед "Ощадбанком" у конкурсі на відбір управителя для ТРЦ "Гулівер"

АРМА виправдовується за ігнорування кредитних зобов'язань перед "Ощадбанком" у конкурсі на відбір управителя для ТРЦ "Гулівер".

Економіка • 15 листопада, 09:49 • 108577 перегляди
Ексклюзив

"Непрофесіоналізм або корупція": експерт розкритикував АРМА за ігнорування інтересів "Ощадбанку" у конкурсі на управителя для "Гуліверу"

Експерт розкритикував АРМА за ігнорування інтересів "Ощадбанку" у конкурсі на управителя для "Гуліверу".

Економіка • 14 листопада, 12:07 • 106949 перегляди
Ексклюзив

Експерт вбачає службову недбалість у тому, що АРМА лише зараз згадало про інтереси "Ощадбанку" у конкурсі на управителя для "Гуліверу"

АРМА провела нараду з представником "Ощадбанку" щодо управління ТРЦ "Гулівер" за тиждень до кінця конкурсу. Експерт з безпеки назвав такі дії службовою недбалістю та закликав скасувати конкурс.

Економіка • 13 листопада, 16:01 • 108322 перегляди