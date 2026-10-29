Які суми зберігають українці в банках і кому довіряють найбільше

Попри повномасштабну війну українці продовжують нарощувати кошти на банківських рахунках. Обирають для цього різні форми вкладів та довіряють різним банкам: від гігантів банківського ринку до регіональних фінустанов. УНН з’ясував, скільки грошей зберігають вкладники, які банки обирають та як працюють гарантії повернення коштів.

Скільки грошей українці довірили банкам у 2026 році

За оприлюдненими 26 жовтня даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), станом на 1 жовтня 2026 року загальна сума вкладів громадян та фізичних осіб-підприємців становила 1 трлн 779,6 млрд гривень. Лише протягом вересня вона збільшилася на 19,4 млрд гривень, а від початку року майже на 162 млрд гривень.

За дев’ять місяців сума вкладів збільшилася приблизно на 10%. Зокрема, на початок року в банках було близько 1,618 трлн гривень. А вже станом на початок жовтня підприємці зберігали в банках 207,4 млрд гривень. Хоча ФОП становили лише 3,2% усіх вкладників, їм належало 11,7% загальної суми вкладів. Це показово ілюструє тезу експертів-економістів про те, що наразі частина банківських залишків пов'язана з поточними господарськими розрахунками.

Також, говорячи про заощадження, варто розуміти, що ФГВФО під поняттям "вклад" розуміють як строкові депозити під відсотки, так і кошти на поточних та карткових рахунках. Станом на 1 жовтня на кошти до запитання припадало 71,2% загальної суми, а на строкові депозити 28,8%. Тому більша частина грошей залишалася доступною для щоденних розрахунків.

Скільки грошей українці найчастіше тримають на рахунках

Найбільша частка загальної суми вкладів - 25,88% - припадає на рахунки із залишками від 10 гривень до 200 тисяч гривень. Ще 20,74% коштів зосереджено у вкладах від 200 до 600 тисяч гривень. Разом ці дві групи акумулюють 46,62% усіх грошей, розміщених фізичними особами та ФОП у банках.

На вклади від 600 тисяч до мільйона гривень припадає 10,57%. Усі рахунки з залишками понад мільйон гривень разом формують 42,81% загального обсягу коштів. Зокрема, на суми від одного до двох мільйонів припадає 12,89%, від двох до чотирьох мільйонів 10,54%, від чотирьох до п'яти мільйонів 2,82%, а понад п'ять мільйонів 16,56%.

Гривня чи валюта: у чому українці зберігають заощадження

За інформацією Фонду, на 1 жовтня обсяг гривневих вкладів сягнув 1 трлн 172,4 млрд гривень. Це приблизно 65,9% усіх коштів населення та ФОП у банках. В іноземній валюті зберігалося 607,2 млрд гривень у гривневому еквіваленті, або близько 34,1%.

У вересні гривневі залишки збільшилися на 14,5 млрд гривень, тоді як валютні на 4,9 млрд гривень у перерахунку. Місяцем раніше ситуація була іншою: за серпень валютні вклади додали 6,7 млрд гривень, а гривневі лише 2,9 млрд гривень.

Однак фінансові експерти застерігають: гривневі строкові депозити зазвичай мають вищі ставки, ніж валютні, але кінцевий дохід залежить від інфляції та податків. Валютний вклад допомагає зменшити залежність заощаджень від курсу гривні, хоча зазвичай приносить менше відсотків. Жоден варіант не гарантує збереження купівельної спроможності грошей за будь-яких умов.

Крім валюти, важливий також термін розміщення. За даними ФГВФО, 17,34% загальної суми вкладів припадало на строкові депозити з погашенням до трьох місяців, 6,97% від трьох до шести місяців, 3,8% від шести до дванадцяти місяців і лише 0,69% понад рік. Частка строкових депозитів у цілому становила 28,8%.

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Яким банкам українці довіряють найбільше

Найбільше коштів фізичних осіб і ФОП зосереджено в банках із державною часткою. Станом на 1 жовтня на них припадало 59,81% загальної суми вкладів. На банки з українським приватним капіталом припадало 22,84%, а на установи іноземних банківських груп - 17,35%. Тобто, близько шести з кожних десяти гривень, розміщених у банківській системі, зберігаються у державному сегменті.

За обсягами залучених коштів серед окремих установ лідерство тримають ПриватБанк, Ощадбанк та Універсал Банк, на базі якого працює monobank. За оприлюдненими раніше даними на 1 травня, ПриватБанк мав близько 648,2 млрд гривень вкладів фізичних осіб, Ощадбанк 247,5 млрд, а Універсал Банк 148,1 млрд гривень.

Свіжіша статистика НБУ щодо строкових гривневих депозитів на 1 вересня також демонструє вагому роль цих банків. За підрахунками фінансового аналітика Андрія Шевчишина, у ПриватБанку обсяг таких депозитів становив 87,81 млрд гривень, в Ощадбанку 77,86 млрд, в Універсал Банку 24,82 млрд. За вісім місяців року найбільший приріст у цій трійці забезпечив ПриватБанк, де строкові гривневі вклади збільшилися на 9,51 млрд гривень.

Великі банки мають широку клієнтську базу: через них проходять зарплати, пенсії та соціальні виплати. Клієнти часто залишають гроші там, де вже отримують доходи й користуються карткою. Тож обсяг вкладів свідчить про масштаб банку, але не може автоматично вважатися рейтингом довіри.

Соціологічні дослідження дають окрему картину. За результатами онлайн-опитування, проведеного на замовлення "Слово і діло" наприкінці липня та на початку серпня серед 1200 повнолітніх респондентів, 29% віддавали більшу довіру державним банкам. Іноземні банки та міжнародні фінансові сервіси обрали 14%, українські приватні банки 11%. Ще 15% не довіряли жодним установам, а 31% не змогли визначитися.

Інше опитування, яке провели фахівці Active Group 17 жовтня серед тисячі респондентів, показало, що банківській системі повністю або скоріше довіряють 41,7% опитаних. Водночас 52,4% висловили сумніви або недовіру. Більш як третина респондентів повідомила, що не має заощаджень.

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Наскільки безпечно зберігати гроші в українських банках

Під час воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування Фонд гарантує відшкодування 100% коштів за вкладами, на які поширюються гарантії. Йдеться про кошти фізичних осіб і ФОП, зокрема на поточних рахунках та строкових депозитах, разом із нарахованими відсотками відповідно до закону. Після завершення перехідного тримісячного періоду гарантована сума становитиме до 600 тисяч гривень на одного вкладника в одному банку, незалежно від кількості рахунків у ньому.

Кілька депозитів і карткових рахунків в одному банку враховуються разом. У різних банках гарантії діють окремо. Валютні вклади також захищені, проте компенсацію в разі неплатоспроможності банку виплачують у гривні за курсом та правилами, передбаченими законом.

Є й винятки. Не підпадають під звичайні гарантії, зокрема, вклади в банківських металах і кошти юридичних осіб. Тому перед розміщенням великої суми важливо перевірити, чи є обраний продукт саме банківським вкладом або рахунком, який захищається Фондом, а не іншим фінансовим інструментом. Станом на 1 жовтня 2026 року учасниками ФГВФО були всі 59 банків України.

Перед відкриттям депозиту варто перевірити участь банку у ФГВФО, умови дострокового зняття коштів, ставку після сплати податків, можливі комісії та ліміти операцій. Частину заощаджень на невідкладні витрати доцільно залишати на рахунку з вільним доступом, а строк інших вкладів добирати під власні потреби.

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