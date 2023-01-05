НБУ оновив рейтинг найприбутковіших українських банків

Деталі

Очолює рейтинг прибуткових банків державний ПриватБанк, який за вказаний період заробив майже 23 млрд грн.

Далі зазначено банки іноземних банківських груп Укрсиббанк — 3,270 млрд грн, Райффайзен Банк —2,794 млрд гривень та Сітібанк — 2,385 млрд грн.

До десятки найприбутковіших банків також потрапив IBOX BANK, який попри війну піднявся на 12 сходинок у рейтингу та зайняв 8 місце з прибутком у 494 млн грн за січень-листопад.

21 банк, за данними НБУ, показав збитки на 19,677 млрд гривень.

Топ-10 найприбутковіших банків у січні-листопаді 2022 року

ПриватБанк - 22, 874 млрд грн

Укрсиббанк - 3,27 млрд грн

Райффайзен Банк - 2,794 млрд грн

Сітібанк - 2,385 млрд грн

Універсал Банк - 1,825 млрд грн

Ощадбанк - 1,582 млрд грн

Південний - 539 млн грн

Айбокс банк - 494 млн грн

ОТП Банк - 446 млн грн

ІНГ Банк Україна - 350 млн грн

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