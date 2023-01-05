НБУ оновив рейтинг найприбутковіших українських банків
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. З січня по листопад 2022 року 46 із 67 банків отримали прибуток на суму 39,106 млрд гривень, а 21 банк показав збитки на 19,677 млрд гривень. Про це йдеться у звіті Національного банку України, передає УНН.
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Очолює рейтинг прибуткових банків державний ПриватБанк, який за вказаний період заробив майже 23 млрд грн.
Далі зазначено банки іноземних банківських груп Укрсиббанк — 3,270 млрд грн, Райффайзен Банк —2,794 млрд гривень та Сітібанк — 2,385 млрд грн.
До десятки найприбутковіших банків також потрапив IBOX BANK, який попри війну піднявся на 12 сходинок у рейтингу та зайняв 8 місце з прибутком у 494 млн грн за січень-листопад.
21 банк, за данними НБУ, показав збитки на 19,677 млрд гривень.
Топ-10 найприбутковіших банків у січні-листопаді 2022 року
ПриватБанк - 22, 874 млрд грн
Укрсиббанк - 3,27 млрд грн
Райффайзен Банк - 2,794 млрд грн
Сітібанк - 2,385 млрд грн
Універсал Банк - 1,825 млрд грн
Ощадбанк - 1,582 млрд грн
Південний - 539 млн грн
Айбокс банк - 494 млн грн
ОТП Банк - 446 млн грн
ІНГ Банк Україна - 350 млн грн
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