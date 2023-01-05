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НБУ оновив рейтинг найприбутковіших українських банків

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. З січня по листопад 2022 року 46 із 67 банків отримали прибуток на суму 39,106 млрд гривень, а 21 банк показав збитки на 19,677 млрд гривень. Про це йдеться у звіті Національного банку України, передає УНН.

НБУ оновив рейтинг найприбутковіших українських банків

Деталі

Очолює рейтинг прибуткових банків державний ПриватБанк, який за вказаний період заробив майже 23 млрд грн.

Далі зазначено банки іноземних банківських груп Укрсиббанк — 3,270 млрд грн, Райффайзен Банк —2,794 млрд гривень та Сітібанк — 2,385 млрд грн.

До десятки найприбутковіших банків також потрапив IBOX BANK, який попри війну піднявся на 12 сходинок у рейтингу та зайняв 8 місце з прибутком у 494 млн грн за січень-листопад.

21 банк, за данними НБУ, показав збитки на 19,677 млрд гривень.

Топ-10 найприбутковіших банків у січні-листопаді 2022 року

ПриватБанк - 22, 874 млрд грн

Укрсиббанк - 3,27 млрд грн

Райффайзен Банк - 2,794 млрд грн

Сітібанк - 2,385 млрд грн

Універсал Банк - 1,825 млрд грн

Ощадбанк - 1,582 млрд грн

Південний - 539 млн грн

Айбокс банк - 494 млн грн

ОТП Банк - 446 млн грн

ІНГ Банк Україна - 350 млн грн

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Нацбанк України планує провести оцінку стійкості банківської системи шляхом стрес-тестування та оцінки якості активів.

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