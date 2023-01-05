НБУ обновил рейтинг самых прибыльных украинских банков
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. С января по ноябрь 2022 года 46 из 67 банков получили прибыль на сумму 39,106 млрд гривен, а 21 банк показал убытки на 19,677 млрд гривен. Об этом говорится в отчете Национального банка Украины, передает УНН.
Детали
Возглавляет рейтинг прибыльных банков государственный ПриватБанк, за указанный период заработавший почти 23 млрд грн.
Далее указаны банки иностранных банковских групп Укрсиббанк — 3,270 млрд грн, Райффайзен Банк —2,794 млрд гривен и Ситибанк — 2,385 млрд грн.
В десятку самых прибыльных банков также попал IBOX BANK, который, несмотря на войну, поднялся на 12 строчек в рейтинге и занял 8 место с прибылью в 494 млн грн за январь-ноябрь.
21 банк, по данным НБУ, показал убытки на 19,677 млрд гривен.
Топ-10 самых прибыльных банков в январе-ноябре 2022 года
ПриватБанк – 22,874 млрд грн
Укрсиббанк – 3,27 млрд грн
Райффайзен Банк – 2,794 млрд грн
Ситибанк – 2,385 млрд грн
Универсал Банк – 1,825 млрд грн
Ощадбанк – 1,582 млрд грн
Южный – 539 млн грн
Айбокс банк – 494 млн грн
ОТП Банк – 446 млн грн
ИНГ Банк Украина – 350 млн грн
Напомним
Нацбанк Украины планирует провести оценку устойчивости банковской системы путем стресс-тестирования и оценки качества активов.