НБУ має намір провести оцінку стійкості банків у 2023 році

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"За умови стабілізації економічної ситуації наступного року НБУ проведе оцінку стійкості банківської системи. Вона включатиме оцінку якості активів та стрес-тестування найбільших банків за базовим сценарієм.

Оцінка стійкості дасть змогу оцінити поточний рівень капіталу банків та потенційні потреби в капіталі у перспективі. З огляду на її результати НБУ визначатиме подальші графіки скасування воєнних послаблень та впровадження запланованих раніше регуляторних вимог", - йдеться у звіті.

Нагадаємо

Національний банк разом з усіма системно важливими банками України об’єдналися для створення спільної банківської мережі – Power Banking, яка працюватиме навіть в умовах блекауту.