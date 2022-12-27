НБУ має намір провести оцінку стійкості банків у 2023 році
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Нацбанк України планує провести оцінку стійкості банківської системи шляхом стрес-тестування та оцінки якості активів. Про це йдеться в фінансовому звіті НБУ, повідомляє УНН.
Цитата
"За умови стабілізації економічної ситуації наступного року НБУ проведе оцінку стійкості банківської системи. Вона включатиме оцінку якості активів та стрес-тестування найбільших банків за базовим сценарієм.
Оцінка стійкості дасть змогу оцінити поточний рівень капіталу банків та потенційні потреби в капіталі у перспективі. З огляду на її результати НБУ визначатиме подальші графіки скасування воєнних послаблень та впровадження запланованих раніше регуляторних вимог", - йдеться у звіті.
Нагадаємо
Національний банк разом з усіма системно важливими банками України об’єдналися для створення спільної банківської мережі – Power Banking, яка працюватиме навіть в умовах блекауту.