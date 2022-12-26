Нацбанк створив мережу Power Banking, яка працюватиме навіть в умовах блекауту
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Національний банк разом з усіма системно важливими банками України понад місяць працювали над розробленням рішення, яке стане спільною відповіддю викликам, що принесли масовані ракетні обстріли. За ініціативи Національного банку всі системно важливі банки об’єдналися для створенням спільної банківської мережі – Power Banking, інформує УНН посилаючись на повідомлення НБУ в Telegram.
Деталі
Це спільна мережа відділень банків по всій України, які будуть працювати та надавати клієнтам банківські послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту.
Відділення спільної мережі забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал.
На сьогодні мережа Power Banking об’єднує всі 14 системно важливих банків, відділення яких стали основою цієї мережі, та залучає інших учасників банківського ринку.
Наразі вже понад 1 000 відділень в усіх регіонах країни додатково оснащені для роботи під час блекауту (близько 80% із них – це відділення системно важливих банків).
В умовах блекауту у відділеннях мережі Power Banking для всіх клієнтів буде доступний певний перелік нагальних банківських послуг, а саме:
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- отримання готівки (в банкоматах чи в касі);
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- платежі, переказ коштів (у касі чи в терміналах самообслуговування);
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- обмін валют (у разі наявності готівкової валюти в касі);
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- консультації менеджерів з фінансових питань.
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Крім того, у відділеннях мережі Power Banking запроваджено банкоматний національний роумінг. Його мета – надати українцям можливість у банкоматі будь-якого банку мережі зняти збільшену суму готівки, достатню для задоволення поточних потреб та формування певного запасу.
Мапу відділень мережі Power Banking можна знайти тут.
Додамо
У разі блекауту п'ять радіокомпаній, національний телемарафон і мобільний зв'язок зможуть працювати щонайменше три доби.