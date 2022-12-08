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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 36199 перегляди

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У Держспецзв'язку розповіли, як довго працюватимуть радіо, ТБ і мобільний зв'язок у разі блекауту

У Держспецзв'язку розповіли, як довго працюватимуть радіо, ТБ і мобільний зв'язок у разі блекауту

Київ • УНН

 • 882224 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. У разі блекауту п'ять радіокомпаній, національний телемарафон і мобільний зв'язок зможуть працювати щонайменше три доби. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрій Щиголь, передає УНН.

Деталі

"На сьогоднішній день п’ять радіокомпаній в Україні, а також телевізійні канали і телемарафон, зарезервовані на подачу сигналу на три доби. Далі це залежить від доставки палива, але і телебачення, і радіо будуть працювати. Українське радіо знаходиться в FM-діапазоні, і ви можете почути необхідну інформацію, маючи радіоприймач з батарейками", – повідомив Щиголь.

Він додав, що після останнього масованого ракетного удару не працювало приблизно 45% базових станцій мобільного зв’язку. Наразі вже більшість з них мають генератори.

"Але коли зникає світло, всі з wifi-мереж, які також не працюють, переходять на базову станцію, і якщо вона зарезервована на дві години, вона працює лише півгодини. На виконання рішення Ради нацбезпеки і відповідного указу президента всі оператори мають зарезервувати критичні точки мінімум на три доби. На сьогодні ця робота проводиться Національним центром управління і Національним регулятором", – зазначив Щиголь.

Нагадаємо

У Департаменті охорони здоров’я міста Києва повідомили, як викликати “швидку” у разі перебоїв зі зв’язком.

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