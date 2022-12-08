У Держспецзв'язку розповіли, як довго працюватимуть радіо, ТБ і мобільний зв'язок у разі блекауту

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"На сьогоднішній день п’ять радіокомпаній в Україні, а також телевізійні канали і телемарафон, зарезервовані на подачу сигналу на три доби. Далі це залежить від доставки палива, але і телебачення, і радіо будуть працювати. Українське радіо знаходиться в FM-діапазоні, і ви можете почути необхідну інформацію, маючи радіоприймач з батарейками", – повідомив Щиголь.

Він додав, що після останнього масованого ракетного удару не працювало приблизно 45% базових станцій мобільного зв’язку. Наразі вже більшість з них мають генератори.

"Але коли зникає світло, всі з wifi-мереж, які також не працюють, переходять на базову станцію, і якщо вона зарезервована на дві години, вона працює лише півгодини. На виконання рішення Ради нацбезпеки і відповідного указу президента всі оператори мають зарезервувати критичні точки мінімум на три доби. На сьогодні ця робота проводиться Національним центром управління і Національним регулятором", – зазначив Щиголь.

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