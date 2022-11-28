Як зв’язатись зі "швидкою" в Києві, якщо немає мобільного зв’язку: деталі

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 44523 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 82345 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 113466 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 163080 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 187086 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 370617 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 226085 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 194834 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 345328 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459426 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3 м/с
94 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 37231 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

23:57 • 34573 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

00:25 • 35637 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 11190 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 28985 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 370610 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 345320 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 560240 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 689420 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 707719 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 82597 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 119282 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 204003 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 229618 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 222525 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Як зв’язатись зі "швидкою" в Києві, якщо немає мобільного зв’язку: деталі

Як зв’язатись зі "швидкою" в Києві, якщо немає мобільного зв’язку: деталі

Київ • УНН

 • 1450680 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Інколи українці не можуть додзвонитися на "103" через перебої зі зв’язком, що трапляються внаслідок російських терористичних атак. Директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург дала киянам алгоритм дій у випадку, якщо телефон 103 виявиться недоступним через перебої зі зв'язком, інфомує УНН.

Цитата

"По-перше, спробуйте набрати номер 103 не один, а хоча б два-три рази. Буває, що така наполегливість спрацьовує. Далі, не гаючи часу, перевірте, чи можливо для виклику допомоги додзвонитися на інші номери, які існують на випадок перебоїв із роботою лінії 103, як стаціонарні, так і мобільні. Також для абонентів "Київстар" існує можливість виклику "швидкої" смс-повідомленням на номер 10003. Не забувайте вказати інформацію щодо причини виклику, повну адресу (номер будинку, під’їзду, квартири та поверх), контактний телефон, ПІБ та вік хворого", – розповіла Валентина Гінзбург.

Деталі

За її словами, у разі, якщо телефон 103 недоступний, можна скористатися спеціальними резервними номерами:

• стаціонарні номери – 235-71-30, 235-80-54, 235-80-58, 235-80-59, 234-71-28, 234-01-75, 235-80-24, 235-42-53, 235-80-56, 234-75-43, 234-72-94;

• мобільні номери – (067) 248-1446, (067) 248-1439, (067) 248-14-38, (067) 248-14-36, (067) 248-14-37, (067) 248-14-35, (067) 248-14-34, (067) 248-14-03, (067) 411-61-76.

Також можна зателефонувати на стаціонарні номери телефонів місцевих підстанцій/пунктів базування бригад ЕМД КНП "Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва": 235-30-57, 536-19-11, 258-31-90, 400-61-12, 280-22-49, 433-97-47, 518-26-88, 245-88-15, 245-88-16, 456-44-77, 515-26-07, 546-18-76, 573-82-83, 485-11-18.

У разі невдачі з телефонним зв’язком, при збереженні доступу до інтернету, директорка профільного Департаменту рекомендує відправити електронний лист на e-mail: [email protected].

Також, як варіант, – звернення до пункту постійного чи тимчасового базування бригад екстреної медичної допомоги, поліції, ДСНС, пунктів обігріву. Можна зупинити автомобіль швидкої, поліції, рятувальників і попросити про допомогу або самостійно звернутися до лікарні.

Доповнення

Міністерство охорони здоров'я України опублікувало поради, як діяти у ситуації, якщо є потреба у медичній допомозі, але немає мобільного зв'язку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ
Bitcoin
$82,961.30
Золото
$3,175.69
Tesla
$258.01
Brent
$74.97
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,834.92