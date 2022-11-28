Як зв’язатись зі "швидкою" в Києві, якщо немає мобільного зв’язку: деталі

Цитата

"По-перше, спробуйте набрати номер 103 не один, а хоча б два-три рази. Буває, що така наполегливість спрацьовує. Далі, не гаючи часу, перевірте, чи можливо для виклику допомоги додзвонитися на інші номери, які існують на випадок перебоїв із роботою лінії 103, як стаціонарні, так і мобільні. Також для абонентів "Київстар" існує можливість виклику "швидкої" смс-повідомленням на номер 10003. Не забувайте вказати інформацію щодо причини виклику, повну адресу (номер будинку, під’їзду, квартири та поверх), контактний телефон, ПІБ та вік хворого", – розповіла Валентина Гінзбург.

Деталі

За її словами, у разі, якщо телефон 103 недоступний, можна скористатися спеціальними резервними номерами:

• стаціонарні номери – 235-71-30, 235-80-54, 235-80-58, 235-80-59, 234-71-28, 234-01-75, 235-80-24, 235-42-53, 235-80-56, 234-75-43, 234-72-94;

• мобільні номери – (067) 248-1446, (067) 248-1439, (067) 248-14-38, (067) 248-14-36, (067) 248-14-37, (067) 248-14-35, (067) 248-14-34, (067) 248-14-03, (067) 411-61-76.

Також можна зателефонувати на стаціонарні номери телефонів місцевих підстанцій/пунктів базування бригад ЕМД КНП "Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва": 235-30-57, 536-19-11, 258-31-90, 400-61-12, 280-22-49, 433-97-47, 518-26-88, 245-88-15, 245-88-16, 456-44-77, 515-26-07, 546-18-76, 573-82-83, 485-11-18.

У разі невдачі з телефонним зв’язком, при збереженні доступу до інтернету, директорка профільного Департаменту рекомендує відправити електронний лист на e-mail: [email protected].

Також, як варіант, – звернення до пункту постійного чи тимчасового базування бригад екстреної медичної допомоги, поліції, ДСНС, пунктів обігріву. Можна зупинити автомобіль швидкої, поліції, рятувальників і попросити про допомогу або самостійно звернутися до лікарні.

Доповнення

Міністерство охорони здоров'я України опублікувало поради, як діяти у ситуації, якщо є потреба у медичній допомозі, але немає мобільного зв'язку.