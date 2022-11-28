Как связаться со "скорой" в Киеве, если нет мобильной связи: детали

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Иногда украинцы не могут дозвониться на "103" из-за перебоев со связью, которые случаются в результате российских террористических атак. Директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург дала киевлянам алгоритм действий в случае, если телефон 103 окажется недоступным из-за перебоев со связью, информирует УНН.

Цитата

"Во-первых, попробуйте набрать номер 103 не один, а хотя бы два-три раза. Бывает, что такое упорство срабатывает. Далее, не тратя попусту время, проверьте, возможно ли для вызова помощи дозвониться на другие номера, которые существуют на случай перебоев с работой линии 103, как стационарные, так и мобильные. Также для абонентов "Киевстар" существует возможность вызова "быстрой" смс-сообщением на номер 10003. Не забывайте указать информацию о причине вызова, полный адрес (номер дома, подъезда, квартиры и этаж), контактный телефон, ФИО и возраст больного", – рассказала Валентина Гинзбург.

Детали 

По ее словам, в случае, если телефон 103 недоступен, можно воспользоваться специальными резервными номерами:

• стационарные номера –235-71-30, 235-80-54, 235-80-58, 235-80-59, 234-71-28, 234-01-75, 235-80 -24, 235-42-53, 235-80-56, 234-75-43, 234-72-94;

• мобильные номера – (067) 248-1446, (067) 248-1439, (067) 248-14-38, (067) 248-14-36, (067) 248-14- 37, (067) 248-14-35, (067) 248-14-34, (067) 248-14-03, (067) 411-61-76.

Также можно позвонить по стационарным номерам телефонов местных подстанций/пунктов базирования бригад ЭМД КНП "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева": 235-30-57, 536-19-11, 258-31- 90, 400-61-12, 280-22-49, 433-97-47, 518-26-88, 245-88-15, 245-88-16, 456-44-77, 515-26-07, 546-18-76, 573-82-83, 485-11-18.

В случае неудачи с телефонной связью, при сохранении доступа к интернету, директор профильного Департамента рекомендует отправить электронное письмо на e-mail: [email protected].

Также, как вариант, – обращение в пункт постоянного или временного базирования бригад экстренной медицинской помощи, полиции, ГСЧС, пунктов обогрева. Можно остановить автомобиль скорой, полиции, спасателей и попросить о помощи или самостоятельно обратиться в больницу.

Дополнение

Министерство здравоохранения Украины опубликовало советы, как действовать в ситуации, когда есть потребность в медицинской помощи, но нет мобильной связи.

Украинские Национальные Новости

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