Що робити, якщо є потреба у медичній допомозі, але немає мобільного зв'язку: поради МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Міністерство охорони здоров'я України опублікувало поради, як діяти у ситуації, якщо є потреба у медичній допомозі, але немає мобільного зв'язку.
Про це пише УНН з посиланням на Telegram відомства.
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Внаслідок масованої атаки рф по регіонах України виникли перебої з електропостачанням, а також із мобільним зв’язком, тому абоненти можуть не додзвонитись на лінію "103" у разі потреби.
У таких випадках МОЗ радить дізнатися адресу найближчого медичного закладу й вивчити маршрут до нього. Варто також дізнатися в місцевої влади резервні номери в разі, якщо телефон екстреної допомоги "103" працюватиме з перебоями.
Крім цього, необхідно мати поруч аптечку з усім необхідним і запасом ліків, які приймаєте постійно. Не рекомендується виходити з дому без цієї аптечки на великі відстані.
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