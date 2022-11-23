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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Що робити, якщо є потреба у медичній допомозі, але немає мобільного зв'язку: поради МОЗ

Що робити, якщо є потреба у медичній допомозі, але немає мобільного зв'язку: поради МОЗ

Київ • УНН

 • 1240709 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Міністерство охорони здоров'я України опублікувало поради, як діяти у ситуації, якщо є потреба у медичній допомозі, але немає мобільного зв'язку.

Про це пише УНН з посиланням на Telegram відомства.

Деталі

Внаслідок масованої атаки рф по регіонах України виникли перебої з електропостачанням, а також із мобільним зв’язком, тому абоненти можуть не додзвонитись на лінію "103" у разі потреби.

У таких випадках МОЗ радить дізнатися адресу найближчого медичного закладу й вивчити маршрут до нього. Варто також дізнатися в місцевої влади резервні номери в разі, якщо телефон екстреної допомоги "103" працюватиме з перебоями.

Крім цього, необхідно мати поруч аптечку з усім необхідним і запасом ліків, які приймаєте постійно. Не рекомендується виходити з дому без цієї аптечки на великі відстані. 

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