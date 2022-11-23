Что делать, если есть потребность в медицинской помощи, но нет мобильной связи: советы Минздрава

Детали

В результате массированной атаки рф по регионам Украины возникли перебои с электроснабжением, а также с мобильной связью, поэтому абоненты могут не дозвониться на линию "103" в случае необходимости.

В таких случаях Минздрав советует узнать адрес ближайшего медицинского учреждения и изучить маршрут к нему. Следует также узнать у местных властей резервные номера в случае, если телефон экстренной помощи "103" будет работать с перебоями.

Кроме этого, необходимо иметь рядом аптечку со всем необходимым и запасом лекарства, которое принимаете постоянно. Не рекомендуется выходить из дома без этой аптечки на большие расстояния.

Напомним

Эксперт в комментарии УНН объяснил, как согреться в случае отсутствия отопления дома.