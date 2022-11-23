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Что делать, если есть потребность в медицинской помощи, но нет мобильной связи: советы Минздрава

Что делать, если есть потребность в медицинской помощи, но нет мобильной связи: советы Минздрава

Киев • УНН

 • 1240705 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министерство здравоохранения Украины опубликовало советы, как действовать в ситуации, если есть потребность в медицинской помощи, но нет мобильной связи.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram ведомства.

Детали

В результате массированной атаки рф по регионам Украины возникли перебои с электроснабжением, а также с мобильной связью, поэтому абоненты могут не дозвониться на линию "103" в случае необходимости.

В таких случаях Минздрав советует узнать адрес ближайшего медицинского учреждения и изучить маршрут к нему. Следует также узнать у местных властей резервные номера в случае, если телефон экстренной помощи "103" будет работать с перебоями.

Кроме этого, необходимо иметь рядом аптечку со всем необходимым и запасом лекарства, которое принимаете постоянно. Не рекомендуется выходить из дома без этой аптечки на большие расстояния. 

Напомним

Эксперт в комментарии УНН объяснил, как согреться в случае отсутствия отопления дома.

Украинские Национальные Новости

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