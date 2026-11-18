Энн Хэтэуэй в третий раз стала мамой и уже прогулялась по улицам Нью-Йорка с малышом
Киев • УНН
Актрису заметили на улицах Нью-Йорка с новорождённым малышом в слинге. Энн Хэтэуэй воспитывает двух сыновей с мужем Адамом Шульманом.
В семье актрисы Энн Хэтэуэй — пополнение. Её с новорождённым ребёнком заметили на улицах Нью-Йорка, передаёт УНН со ссылкой на TMZ.
Во вторник звезду фильма "Дьявол носит Prada" заметили на улицах Нью-Йорка: она шла по городу с новорождённым ребёнком в слинге-кенгуру, расположенном спереди. Это был первый выход актрисы на публику вместе с ребёнком.
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Энн выглядела очень радостной, прогуливаясь по городу в компании подруги — они разговаривали, смеялись, а в какой-то момент даже остановились, чтобы подруга сделала несколько снимков.
Актриса воспитывает двух сыновей, Джонатана и Джека, вместе со своим мужем Адамом Шульманом.