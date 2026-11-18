Фото: Backgrid

В семье актрисы Энн Хэтэуэй — пополнение. Её с новорождённым ребёнком заметили на улицах Нью-Йорка, передаёт УНН со ссылкой на TMZ.

Во вторник звезду фильма "Дьявол носит Prada" заметили на улицах Нью-Йорка: она шла по городу с новорождённым ребёнком в слинге-кенгуру, расположенном спереди. Это был первый выход актрисы на публику вместе с ребёнком.

Актриса Энн Хэтэуэй беременна третьим ребенком

Энн выглядела очень радостной, прогуливаясь по городу в компании подруги — они разговаривали, смеялись, а в какой-то момент даже остановились, чтобы подруга сделала несколько снимков.

Актриса воспитывает двух сыновей, Джонатана и Джека, вместе со своим мужем Адамом Шульманом.