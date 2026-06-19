Актриса Энн Хэтэуэй беременна третьим ребенком. Эту информацию подтвердил представитель актрисы телеканалу ABC News в пятницу, передает УНН.

43-летняя звезда фильма "Дьявол носит Prada 2" сообщила об этом в пятницу утром в видео, опубликованном в ее Instagram.

В видео Хэтэуэй появляется в кадре в длинной юбке, скрестив руки на груди, а затем опускает их в стороны, демонстрируя свою беременность с улыбкой.

"Малыш, я твоя", — написала Хэтэуэй в подписи к видео, которое сопровождается одноименной песней Барбары Льюис 1965 года.

Пост Хэтэуэй в Instagram набрал почти 5 млн лайков, а в комментариях много поздравительных сообщений и пожеланий от друзей и поклонников.

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У Хэтэуэй есть еще двое детей от мужа Адама Шульмана — сыновей Джонатана Шульмана, 10 лет, и Джека Шульмана, 6 лет.

Хэтэуэй и Шульман женаты с 2012 года.