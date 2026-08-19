рф верифицировала 79 военнослужащих ВСУ, которые считались без вести пропавшими - Лубинец

российская сторона установила местонахождение 79 военнослужащих, которые считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

Состоялись переговоры с российской уполномоченной по правам человека яной лантратовой. Основные результаты рабочей встречи: обсудили продолжение обменных процессов. российская сторона проинформировала о посещении нескольких мест, где содержатся украинские военнопленные. Поиск лиц, пропавших без вести. российская уполномоченная по правам человека сообщила, что верифицировала 79 человек, которые считались пропавшими без вести - написал Лубинец.

Он добавил, что лантратова приняла решение запустить системный мониторинг мест содержания украинских военнопленных, задействовав всю региональную структуру, то есть посещения будут постоянными.

Лубинец во время встречи акцентировал внимание на необходимости первоочередного освобождения пострадавших военнопленных.

Обменялись письмами для украинских военнопленных от их семей и получили письма от наших Защитников для их семей. Обсудили ситуацию с незаконно удерживаемыми гражданскими лицами. Поднял вопрос о создании мониторинговой миссии из числа иностранных омбудсменов - сейчас он прорабатывается. Также работаем над возможностью телефонных звонков украинских военнопленных родным и другими гуманитарными направлениями - добавил Лубинец.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередном обмене и возвращении из российского плена домой 103 украинских воинов.