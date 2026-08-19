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рф верифікувала 79 осіб військових ЗСУ, які вважалися безвісти зниклими - Лубінець

Київ • УНН

 • 252 перегляди

російська уповноважена з прав людини яна лантратова повідомила про верифікацію 79 українських військових. Також домовилися про моніторинг місць утримання полонених.

рф верифікувала 79 осіб військових ЗСУ, які вважалися безвісти зниклими - Лубінець

російська сторона встановила місцеперебування 79 військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Деталі

Відбулися перемовини із російською уповноваженою з прав людини яною лантратовою. Основні результати робочої зустрічі: обговорили продовження обмінних процесів. російська сторона поінформувала про відвідування декількох місць, де утримуються українські військовополонені. Пошук осіб зниклих безвісти. російська уповноважена з прав людини повідомила, що верифікувала 79 осіб, які вважалися безвісти зниклими

- написав Лубінець.

Він додав, що лантратова прийняла рішення запустити системний моніторинг місць утримання українських військовополонених, залучивши всю регіональну структуру, тобто відвідування будуть постійними.

Лубінець під час зустрічі акцентував увагу на необхідності першочергового звільнення постраждалих військовополонених.

Обмінялися листами для українських військовополонених від їхніх родин і отримали листи від наших Захисників для їхніх сімей. Обговорили ситуацію щодо незаконно утримуваних цивільних. Підняв питання щодо створення моніторингової місії з числа закордонних омбудсманів - наразі воно опрацьовується. Також працюємо над можливістю телефонних дзвінків українських військовополонених рідним та іншими гуманітарними напрямами

- додав Лубінець.

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