Генсек Совета Европы отреагировал на удар по зданию НАН в Киеве и пообещал добиваться ответственности России
Киев • УНН
Ален Берсе осудил российскую атаку на Киев, в результате которой загорелось здание НАН. Он пообещал добиваться ответственности России.
Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе отреагировал на российскую атаку на Киев, в результате которой загорелось здание Национальной академии наук Украины. Об этом Берсе написал в социальной сети X, сообщает УНН.
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Он назвал ночной обстрел очередной волной "бессмысленных и жестоких российских атак на Украину" и отдельно обратил внимание на пожар в здании НАН.
Здание Национальной академии наук в Киеве горит. Наши мысли с украинским народом, включая наших коллег в киевском офисе, которые продолжают противостоять этим атакам с мужеством и решимостью
Пообещал добиваться ответственности россии
Генсек Совета Европы подчеркнул, что организация продолжит работать над привлечением россии к ответственности за совершённые преступления.
Мы продолжим настаивать на привлечении россии к ответственности за её преступления. Безнаказанность не победит
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