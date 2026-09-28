Генсек Совета Европы отреагировал на удар по зданию НАН в Киеве и пообещал добиваться ответственности России

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе отреагировал на российскую атаку на Киев, в результате которой загорелось здание Национальной академии наук Украины. Об этом Берсе написал в социальной сети X, сообщает УНН.

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Он назвал ночной обстрел очередной волной "бессмысленных и жестоких российских атак на Украину" и отдельно обратил внимание на пожар в здании НАН.

Здание Национальной академии наук в Киеве горит. Наши мысли с украинским народом, включая наших коллег в киевском офисе, которые продолжают противостоять этим атакам с мужеством и решимостью – заявил Берсе.

Пообещал добиваться ответственности россии

Генсек Совета Европы подчеркнул, что организация продолжит работать над привлечением россии к ответственности за совершённые преступления.

Мы продолжим настаивать на привлечении россии к ответственности за её преступления. Безнаказанность не победит – заявил Берсе.

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