Удар рф по корпусу НАН в Киеве: число пострадавших возросло до семи
Киев • УНН
Российский удар повредил корпус НАН в Шевченковском районе Киева: один человек погиб, семеро пострадали. Всего за день — 19 пострадавших.
В Киеве предварительно один человек погиб, еще 7 пострадали из-за российского удара в Шевченковском районе столицы, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Спасатели уточнили, что враг попал в здание одного из корпусов Национальной академии наук Украины.
Работы по ликвидации последствий продолжаются.
Добавим
Как сообщили в КГГА, троллейбус № 40 курсирует с изменениями из-за перекрытия движения на ул. Антоновича.
Движение троллейбуса в направлении ул. Кадетский Гай организовано по маршруту троллейбуса № 9-К. В обратном направлении – по собственной схеме — говорится в сообщении.
Ещё один удар по центру Киева — есть попадание в медцентр "Добробут"28.09.26, 15:48 • 20571 просмотр
Что еще известно
По словам городского головы Киева Виталия Кличко, всего 28 сентября в Киеве в результате атак врага пострадали уже 19 жителей города. В частности, трое детей. Одна женщина погибла.
6 раненых медики госпитализировали, в том числе — двоих детей
Удар рф по центру Киева: поврежден один из корпусов Минобразования, в НАН уже четверо пострадавших28.09.26, 15:26 • 4720 просмотров