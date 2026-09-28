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Удар рф по корпусу НАН в Киеве: число пострадавших возросло до семи

Киев • УНН

 • 2754 просмотра

Российский удар повредил корпус НАН в Шевченковском районе Киева: один человек погиб, семеро пострадали. Всего за день — 19 пострадавших.

Удар рф по корпусу НАН в Киеве: число пострадавших возросло до семи
Фото: Андрей Ходьков — фотограф УНН

В Киеве предварительно один человек погиб, еще 7 пострадали из-за российского удара в Шевченковском районе столицы, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Спасатели уточнили, что враг попал в здание одного из корпусов Национальной академии наук Украины.

Работы по ликвидации последствий продолжаются. 

Добавим

Как сообщили в КГГА, троллейбус № 40 курсирует с изменениями из-за перекрытия движения на ул. Антоновича.

Движение троллейбуса в направлении ул. Кадетский Гай организовано по маршруту троллейбуса № 9-К. В обратном направлении – по собственной схеме — говорится в сообщении.

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Что еще известно

По словам городского головы Киева Виталия Кличко, всего 28 сентября в Киеве в результате атак врага пострадали уже 19 жителей города. В частности, трое детей. Одна женщина погибла.

6 раненых медики госпитализировали, в том числе — двоих детей 

— добавил Кличко.

Удар рф по центру Киева: поврежден один из корпусов Минобразования, в НАН уже четверо пострадавших28.09.26, 15:26 • 4720 просмотров

Антонина Туманова

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