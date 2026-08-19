Баллистическая ракета FP-7 с дальностью до 300 км будет готова к нанесению ударов в конце сентября — генеральный директор Fire Point Ирина Терех

Ирина Терех Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Баллистическая ракета FP-7 дальностью до 300 км будет готова к боевому применению в конце сентября этого года. Об этом во время пресс-конференции на выставке вооружений DALO Industry Days в Дании заявила CEO и CTO Fire Point Ирина Терех, пишет УНН.

"FP-7 сейчас проходит последние испытания, чтобы также получить сертификацию и выйти на боевые испытания. Поэтому мы ожидаем первое боевое применение в конце сентября. Мы к этому готовы, подготовки осталось немного", — отметила Ирина Терех

Известно, что компания Fire Point работает над двумя баллистическими ракетами. FP-7 дальностью до 300 км в компании называют более дешёвым ответом на американские ATACMS. Вторая, FP-9, рассчитана на 800–850 километров — этого достаточно, чтобы достать до москвы. Пуск FP-9 в компании обещают до конца года.

Ранее Ирина Терех рассказывала, что баллистическую программу компания финансирует за собственные средства, ни одной бюджетной гривны на конструкторские работы производитель не получал.

Помимо баллистики, Fire Point выпускает дальнобойные дроны FP-1 и FP-2, а также крылатую ракету FP-5 "Фламинго", способную лететь на три тысячи километров. Именно эти серийные изделия, говорят в компании, и зарабатывают деньги на ракетную программу.

Крупнейшая в Скандинавии выставка вооружений DALO Industry Days стартовала в Дании