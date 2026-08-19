Балістична ракета FP-7 дальністю до 300 км буде готова до завдання ударів в кінці вересня – СЕО Fire Point Ірина Терех

Ірина Терех Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Балістична ракета FP-7 дальністю до 300 км буде готова до бойового застосування наприкінці вересня цього року. Про це під час пресконференції на виставці озброєння DALO Industry Days у Данії заявила СЕО та СТО Fire Point Ірина Терех, пише УНН.

"FP-7 зараз проходить останні випробування, щоб теж отримати сертифікацію і вийти на бойові випробування. Тож ми очікуємо перше бойове застосування наприкінці вересня. Ми готові до цього, підготовки залишається небагато", - зазначила Ірина Терех

Відомо, що компанія Fire Point працює над двома балістичними ракетами. FP-7 дальністю до 300 км у компанії називають дешевшою відповіддю на американські ATACMS. Друга, FP-9, розрахована на 800-850 кілометрів – цього достатньо, щоб діставати до москви. Пуск FP-9 у компанії обіцяють до кінця року.

Раніше Ірина Терех розповідала, що балістичну програму компанія фінансує з власних грошей, жодної бюджетної гривні на конструкторські роботи виробник не отримував.

Окрім балістики, Fire Point випускає далекобійні дрони FP-1 і FP-2, а також крилату ракету FP-5 "Фламінго", здатну летіти на три тисячі кілометрів. Саме ці серійні вироби, кажуть у компанії, і заробляють гроші на ракетну програму.

Найбільша у Скандинавії виставка озброєння DALO Industry Days стартувала у Данії