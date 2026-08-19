Найбільша у Скандинавії виставка озброєння DALO Industry Days стартувала у Данії
Київ • УНН
У Данії відкрилася виставка DALO Industry Days за участю 600 компаній, серед яких і українські.
У Данії відкрилась найбільша у Скандинавії виставка озброєння DALO Industry Days. Цьогоріч у виставці беруть участь 600 компаній, серед яких і виробники з України, пише УНН.
"Виставка є місцем зустрічі представників наземної, морської, повітряно-космічної, кібер-, ІТ- та безпекової галузей, а також компаній з продукцією, що стосується оборонної промисловості", – зазначають організатори.
У DALO Industry Days бере участь українська компанія Fire Point. Її стенд викликав неабияке зацікавлення, адже там представлені повнорозмірний далекобійний БПЛА FP-1, ракета FP-5 Flamingo, а також балістичні ракети FP-7 та FP-9.
"Покажемо як виглядає українська defence tech, коли її створюють для реальної війни", – повідомляв український виробник у своїх соцмережах.
СЕО та СТО української оборонної компанії Fire Point Ірина Терех напередодні відкриття виставки зазначила, що Україна продає Європі єдине, що неможливо придбати для власної оборони з запізненням, – час.
"Колись Україна продавала Європі зерно і софт. Те, що ми продаємо вам тепер – це час. Ваші власні розвідслужби оцінюють відновлення російського потенціалу десь ближче до кінця цього десятиліття. Ця цифра вимірює, як довго українці стоять на дорозі. Ми виробляємо його (час – ред.) в промислових масштабах", – зазначила вона.
Окрім того, у виставці беруть участь DevDroid – розробник універсальної системи керування наземними роботизованими комплексами, Tencore LLC - виробник НРК, GSCI – виробник приладів нічного бачення, а також українська OSINT- компанія Molfar.
Організатори очікують, що виставку відвідають близько 12 тисяч учасників, серед яких потенційні інвестори, журналісти та експерти в галузі оборони.
DALO Industry Days була ініційована понад 10 років тому урядом Данії, як частина посилення співпраці між державою та виробниками.
Як писав УНН, формат DALO забезпечив українським виробникам прямі В2В зустрічі, технічні демонстрації та узгодження подальших кроків — від взаємної сумісності й сертифікації до ко-розробок, локалізації виробництва та запуску контрактів за логікою "данської моделі", в рамках якої Данія напряму фінансує закупівлю озброєння в українських виробників.
Військові експерти, опитані УНН, зазначають, що продукція української оборонної промисловості викликає все більше зацікавлення з боку країн-партнерів, а міжнародні виставки озброєння дають виробникам можливість не просто продемонструвати свої розробки, а й залучити інвестиції для масштабування.
Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН