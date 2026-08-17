На оборонній виставці в Данії продемонструють українську балістику

19 - 20 серпня у Данії відбудеться найбільша у Скандинавії виставка озброєння DALO Industry Days, пише УНН.

Цього року вдруге на виставці будуть представлені українські виробники озброєння.

Свою участь у виставці анонсувала компанія-виробник далекобійного озброєння Fire Point.

"Цього року збираємося у Данії — країні, яка є одним із найвідданіших союзників і найзавзятіших підтримувачів України.

На нашому стенді — повнорозмірні FP-1, FP-5 "Фламінго", FP-7 та FP-9. Покажемо як виглядає українська defence tech, коли її створюють для реальної війни", – йдеться у підписі під відео, на якому видно процес відвантаження ракет та безпілотника.

На виставці будуть представлені й інші виробники, зокрема DevDroid – розробник універсальної системи керування наземними роботизованими комплексами, Tencore LLC - виробник НРК, GSCI – виробник приладів нічного бачення, а також українська OSINT- компанія Molfar.

Цього року у виставці загалом візьмуть участь 600 експонентів, очікується не менше 12 тисяч учасників, серед яких і представники оборонного сектору різних країн.

DALO Industry Days була ініційована понад 10 років тому урядом Данії, як частина посилення співпраці між державою та виробниками.

Формат DALO забезпечив українським виробникам прямі В2В зустрічі, технічні демонстрації та узгодження подальших кроків — від взаємної сумісності й сертифікації до ко-розробок, локалізації виробництва та запуску контрактів за логікою "данської моделі", в рамках якої Данія напряму фінансує закупівлю озброєння в українських виробників.