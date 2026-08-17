На оборонной выставке в Дании продемонстрируют украинскую баллистику

19–20 августа в Дании пройдет крупнейшая в Скандинавии выставка вооружений DALO Industry Days, пишет УНН.

В этом году во второй раз на выставке будут представлены украинские производители вооружений.

О своем участии в выставке объявила компания — производитель дальнобойного вооружения Fire Point.

"В этом году собираемся в Дании — стране, которая является одним из самых преданных союзников и самых активных сторонников Украины.

На нашем стенде — полноразмерные FP-1, FP-5 "Фламинго", FP-7 и FP-9. Покажем, как выглядит украинский defence tech, когда его создают для реальной войны", — говорится в подписи под видео, на котором виден процесс отгрузки ракет и беспилотника.

На выставке будут представлены и другие производители, в частности DevDroid — разработчик универсальной системы управления наземными роботизированными комплексами, Tencore LLC — производитель НРК, GSCI — производитель приборов ночного видения, а также украинская OSINT-компания Molfar.

В этом году в выставке в общей сложности примут участие 600 экспонентов, ожидается не менее 12 тысяч участников, среди которых и представители оборонного сектора разных стран.

DALO Industry Days была инициирована более 10 лет назад правительством Дании как часть укрепления сотрудничества между государством и производителями.

Формат DALO обеспечил украинским производителям прямые B2B-встречи, технические демонстрации и согласование дальнейших шагов — от взаимной совместимости и сертификации до совместных разработок, локализации производства и запуска контрактов по логике "датской модели", в рамках которой Дания напрямую финансирует закупку вооружения у украинских производителей.