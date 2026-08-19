Крупнейшая в Скандинавии выставка вооружений DALO Industry Days стартовала в Дании

В Дании открылась крупнейшая в Скандинавии выставка вооружений DALO Industry Days. В этом году в выставке участвуют 600 компаний, среди которых и производители из Украины, пишет УНН.

"Выставка является местом встречи представителей наземной, морской, аэрокосмической, кибер-, ИТ- и отрасли безопасности, а также компаний с продукцией, связанной с оборонной промышленностью", — отмечают организаторы.

В DALO Industry Days участвует украинская компания Fire Point. Её стенд вызвал немалый интерес, поскольку там представлены полноразмерный дальнобойный БПЛА FP-1, ракета FP-5 Flamingo, а также баллистические ракеты FP-7 и FP-9.

"Покажем, как выглядит украинская defence tech, когда её создают для настоящей войны", — сообщал украинский производитель в своих соцсетях.

Накануне открытия выставки CEO и CTO украинской оборонной компании Fire Point Ирина Терех отметила, что Украина продаёт Европе единственное, что невозможно приобрести для собственной обороны с опозданием, — время.

"Когда-то Украина продавала Европе зерно и софт. То, что мы продаём вам теперь, — это время. Ваши собственные разведслужбы оценивают восстановление российского потенциала примерно ближе к концу этого десятилетия. Эта цифра измеряет, как долго украинцы стоят на пути. Мы производим его (время — ред.) в промышленных масштабах", — отметила она.

Кроме того, в выставке участвуют DevDroid — разработчик универсальной системы управления наземными роботизированными комплексами, Tencore LLC — производитель НРК, GSCI — производитель приборов ночного видения, а также украинская OSINT-компания Molfar.

Организаторы ожидают, что выставку посетят около 12 тысяч участников, среди которых потенциальные инвесторы, журналисты и эксперты в области обороны.

DALO Industry Days была инициирована более 10 лет назад правительством Дании как часть усиления сотрудничества между государством и производителями.

Как писал УНН, формат DALO обеспечил украинским производителям прямые B2B-встречи, технические демонстрации и согласование дальнейших шагов — от взаимной совместимости и сертификации до совместных разработок, локализации производства и запуска контрактов по логике "датской модели", в рамках которой Дания напрямую финансирует закупку вооружения у украинских производителей.

Военные эксперты, опрошенные УНН, отмечают, что продукция украинской оборонной промышленности вызывает всё больший интерес со стороны стран-партнёров, а международные выставки вооружений дают производителям возможность не просто продемонстрировать свои разработки, но и привлечь инвестиции для масштабирования.

Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН