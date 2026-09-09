После российского удара в Днепре из-под завалов дома спасли 3 человек, среди них подросток
Киев • УНН
В Днепре спасатели извлекли из подвала разрушенного дома троих людей, среди них 15-летнего юношу. Двух взрослых госпитализировали.
В Днепре в результате российской атаки был поврежден частный дом, в подвале которого оказались 3 человека, в частности 15-летний парень. Всех удалось достать спасателям, двух взрослых госпитализировали, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.
Детали
В больницу доставили 51-летнего мужчину и 52-летнюю женщину. 15-летний парень, который также находился в разрушенном доме, в госпитализации не нуждался.
Спасатели достали из подвала поврежденного вражеским ударом дома трех человек. Медики оказывают им необходимую помощь. Пожар продолжают тушить
В результате атаки в городе возникло несколько пожаров. В частности, загорелись склад со строительными материалами и частный дом.
Всего в Днепре повреждены более 10 частных домов и как минимум 1 многоэтажка. На месте продолжают работать экстренные службы.
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